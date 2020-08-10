کاهش ۵۰ درصدی قتل در کردستان/۷۲۸ کیلو مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چهار ماه و ۱۵ روز گذشته ۷۲۸ کیلوگرم انواع مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش کشف داشته‌ایم.

وی افزود: همچنین در این مدت با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی و صدور مجوزهای مربوطه ۱۶۸ معتاد متجاهر که دغدغه مردم بودند، جمع آوری شده‌اند، ضمن اینکه ۲۴۵ معتاد نیز به صورت خود معرف به کمپ‌های ترک اعتیاد سطح استان خود را معرفی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در حوزه جرایم فضای مجازی نیز ۲۳ درصد میزان کشفیات افزایش یافته و در کل ۹۰ درصد این جرایم منجر به کشف می‌شود.

سردار آزادی یادآور شد: ۵۸ درصد جرایم فضای مجازی در حوزه مالی، ۲۶ درصد در حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد نیز در حوزه سایر جرایم اتفاق می‌افتد و در حالی که تا چند سال پیش جرایم اخلاقی در این حوزه بیشتر بود اما در دو سال گذشته جرایم مالی بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه در مبارزه با قاچاق کالا ۷۶ میلیارد تومان ارزش ریالی کشفیات امسال بوده و این میزان نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است، بیان کرد: همچنین ۳۲ درصد نزاع فردی و نزاع دسته جمعی افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: در بحث سرقت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر جامعه افزایش داشته‌ایم و در کنار آن نیز میزان کشفیات ۵۰ درصد افزایش داشته و در کل ۸۰ درصد سرقت‌های به وقوع پیوسته منجر به کشف شده است و ۵۳ درصد سرقت‌ها نیز مربوط به سنندج است.

سردار آزادی اظهار داشت: همچنین در خصوص دستگیری محتکران کالاهای بهداشتی در این مدت ۳.۵ میلیارد تومان کشفیات ماسک، دستکش، محلول‌های ضدعفونی و سایر موارد بهداشتی داشته‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه نسبت به میزان جمعیت استان به کشور، میزان وقوع جرایم در کردستان بسیار مطلوب است و علیرغم اینکه آسیبی به نام بیکاری در وقوع جرایم تأثیرگذار است و کردستان استان پنجم کشور از نظر بیکاری است، اما در رتبه‌های آخر وقوع جرایم در کشور هستیم.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا کشور مبنی بر تعطیلی برنامه‌های ایام محرم و صفر، ادامه داد: در این بحث امنیت و سلامت مردم در اولویت قرار دارد و اگر خلاف دستورالعمل‌های ابلاغی کاری صورت گیرد برابر مقررات و وظایف محوله به پلیس در این خصوص عمل خواهیم کرد.

سردار آزادی به عملکرد مراکز مشاوره راه اندازی شده در کلانتری‌ها اشاره کرد و یادآور شد: ۸۹ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها که به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود، منجر به سازش شده و به دستگاه قضائی ارسال نمی‌شود.

وی بیان کرد: میزان رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس با توجه به سامانه پاسخگویی ۱۹۷ نشان از رشد این موضوع را دارد و میزان جرایم و شکایت‌ها کمتر شده و میزان قدردانی‌ها افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: خوشبختانه در حال حاضر نا امنی که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، نداریم و جرایم خشنی همچون سرقت مسلحانه بانک نداشته‌ایم و تمامی اینها نشان از برقراری امنیت در استان است و در سایه این امنیت امیدواریم به توسعه استان برسیم.