پنج مستندساز ایرانی در راه آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش منابع خبری اعلام کردند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت غیررسمی به 14 مستندساز ایرانی شدیدا توصیه کرده به دلیل احتمال سوء استفاده سیاسی مقام‌های آمریکایی از رفتن به این کشور اجتناب کنند.

علت اصلی این توصیه نیز این بود که نمایشگاه آثار نقاشان ایرانی که توسط همین موسسه برگزار شد، چندی قبل با حضور وزیر امور خارجه آمریکا افتتاح شد و احتمال حضور دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی در برنامه‌های فرهنگی موسسه مری دیان برای بهزه برداری های سیاسی علیه کوشرمان بسیار قوی بوده است.

ظاهرا تمام فیلمسازانی که به ارشاد می‌روند اعلام می‌کنند تمایلی به شرکت در این برنامه ندارند و از سفر به آمریکا منصرف شده‌اند، اما پنج نفر از مستندسازان از یک هفته قبل از کشور خارج شده اند و ظاهرا اکنون با حضور در کشور امارات با دریافت روادید آمریکا به زودی عازم این کشور خواهند شد. این مستندسازان قرار بود از 27 می تا 18 ژوئن در آمریکا حضور داشته باشند.

مستندسازان ایرانی با هماهنگی یکی از منتقدان سینمای ایران به آمریکا دعوت شده اند که از سال‌ها قبل ساکن آمریکاست و تا کنون چند فیلمساز ایرانی به دعوت وی در آمریکا حضور یافته‌اند.