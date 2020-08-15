به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب ۱۱۶ صفحه دارد و در ۳۰۰ نسخه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده و اکثر شعرهای این مجموعه همان طوری که از نامش مشخص بوده دارای مضمونی عاشقانه است.

عمده اشعار این کتاب کوتاه است و چند شعر نیمه بلند هم در آن مشاهده می‌شود. کتاب دارای ۱۰۲ شعر است.

از «رؤیا زاهد نیا» پیش از این، چهار مجموعه شعر منتشر شده است.

زاهد نیا متولد ۱۳۶۰ شهر لوندویل شهرستان مرزی بندر آستارا و فارغ‌التحصیل رشته حقوق است. انتشارات بلم پیش از این کتاب «گامبی» سروده محسن حامد را منتشر کرده بود و هم اکنون چند کتاب دیگر از شاعرانی چون محمودرضا پژم، داوود ملک‌زاده و شهرام پور رستم را در دست انتشار دارد.

نمونه‌ای از مجموعه شعر «عاشقانه فراموش‌ات می‌کنم»:

بعد از تو

جهان

تکرار روزهای بعد از تو شد.

مثل برف در سراشیبی دره‌ای

رو به سقوط‌ام، بعد از تو.

آوازه‌ی بلند تنهایی است

وقتی ندارم‌ات.

تو که ماندنی نبودی

تو که رفتنی بودی!