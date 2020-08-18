دولت مانع گرانی مصالح ساختمانی شود/برنامه مجلس برای ساماندهی مسکن

محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم برای ایجاد ثبات در بازار مسکن،گفت: شیوع ویروس کرونا یکی از عواملی است که اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کرده و تأثیر خود را روی بازار مسکن هم گذاشته است.

وی با بیان اینکه باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی در نظر گرفته شود تا بازار مسکن به ثبات برسد،افزود: مسئولان باید از اتخاذ تصمیماتی که منجر به تشدید شرایط منفی در بازار مسکن می‌شود، جلوگیری کنند.

مخالفت با راه‌اندازی بورس مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راه‌اندازی بورس مسکن راهکار خوبی برای مدیریت این بازار نیست، تصریح کرد: این اتفاق باعث تلاطم در بازار مسکن می‌شود و باید از آن اجتناب کرد و در مقابل باید نقدینگی سرگردان جامعه جمع‌آوری و بخشی از آن صرف بهبود زیرساخت‌های حوزه مسکن شود.

رضایی کوچی تصریح کرد: یکی از اقدامات تأثیرگذار در بازار بورس آن است که نقدینگی سرگردان در جامعه جمع‌آوری شود که البته نظارت بر انباشت نقدینگی در بازار سرمایه هم مسئله‌ای حائز اهمیت است چرا که تزریق حجم بالایی از نقدینگی به بازار ساخت و ساز مسکن موجب تشدید تورم می‌شود.

ضرورت کاهش صادرات مصالح ساختمانی

وی درباره علت گرانی مصالح ساختمانی، گفت: در وهله اول صادرات مصالح ساختمانی باعث شده که بازار داخلی برای تأمین مصالح با مشکل مواجه شود و کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر به گرانی مصالح شده است و بر این اساس باید از صادرات مصالح کاهش یابد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل گرانی مصالح ساختمانی، عرضه این محصولات در بازار بورس است و این مسئله هم اثرات منفی خود را روی قیمت مصالح ساختمانی گذاشته است، اظهار داشت: دولت باید راهکارهایی را برای جلوگیری از رشد قیمت مصالح ساختمانی و مسکن بیاندیشد و هر چه سریع تر عملیاتی کند.

طرح تولید انبوه مسکن در راه مجلس

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه مجلس برنامه‌هایی برای ساماندهی قیمت مسکن دارد، تصریح کرد: طرح تولید انبوه مسکن در کمیسیون عمران مجلس تهیه و به هیئت رئیسه ارائه شده است و به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح شامل تأمین زمین، مصالح و تسهیلات ارزان قیمت است، تاکید کرد: با مدیریت قیمت مصالح ساختمانی، زمین و تسهیلات مسکن، قیمت تمام شده تولید خانه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود.