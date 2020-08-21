گلزار شهدای کرمان سیاه پوش شد / ما ملت امام حسینیم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمان یکی از قطب‌های فرهنگی و مذهبی جنوب شرق کشور محسوب می‌شود و برگزاری عزای امام حسین (ع) در این استان قدمتی به بلندای تاریخ این سرزمین دارد.

به طوری که نسخه‌ها تعزیه خوانی در برخی از بخش‌های کرمان از جمله چترود، زنگی آباد، جوپار و هوتک بیش از ۱۵۰ سال و در بم ۲۰۰ سال قدمت دارد.

در طول این سال‌ها مطابق با همین نسخه‌ها مراسم تعزیه خوانی برگزار می شده و هم اکنون جلساتی مانند جلسات خانه سید خوشرو در کرمان با قدمت معادل یک قرن برگزار می‌شود و حتی در زمان خفقان رضاخانی این جلسات تعطیل نشده، در سال جاری نیز بسیاری از این آئین‌ها مطابق پروتکل‌های بهداشتی و یا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در محرم جای حاج قاسم خالی است

کرمانی‌ها از ابتدای هفته گذشته کار سیاه پوش کردن کوچه‌ها و خیابان‌های شهر را آغاز کردند و مطابق سنت هر ساله خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر عزاداری حسینی آماده کرده‌اند.

هر چند که شیوع کرونا باعث تغییراتی در شکل برگزاری مراسم محرم شده اما شهر به خصوص از صبح امروز شور حسینی به خود گرفته است.

نصب پرچم‌های عزا بر سر در خانه‌ها با شعار «ما ملت امام حسینیم»

مردم با سیاه پوش کردن خانه‌ها و نصب پرچم‌های عزا روی خودروها به استقبال محرم رفته‌اند، پرچم‌های عزا بر سردر مساجد و تکایای محله‌های قدیمی کرمان افراشته شده و جوانان مسجدی کار ساماندهی سیاه پوش کردن مساجد محوری کرمان را به عهده گرفته‌اند.

امسال اما در شهر کرمان محرم با سال‌های گذشته یک تفاوت دیگر دارد، شهادت حاج قاسم، مردی که هر سال با شروع محرم خود را به حسینه ثارالله کرمان می‌رساند و دست بر سینه به عزادارانی که وارد حسینه می‌شدند خیر مقدم می‌گفت امسال تصاویرش بر سردار هیئت‌های کرمان نقش بسته و عدم حضورش بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

از سوی دیگر امسال توجه‌ها به سمت گلزار شهدا و شهیدی است که می‌گفت ما ملت امام حسینیم معطوف شده و همین جمله امسال سر لوحه مردم کرمان شده و با پیروی از رهبر فرزانه انقلاب عزاداری محرم را با شکوه اما مطابق با پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌کنند.

مهدیه امام زمان کرمان که مجاور گلزار شهدا قرار گرفته به نشانه انتقام خون امام حسین (ع) قرمز پوش شده و بیرق‌های سیاه عزا جای جای گلزار شهدا نصب شده است.

شور حسینی در گلزار شهدای کرمان

مراسم‌های عزاداری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی به نحوی برگزار می‌شود که در کنار نشان دادن شور و اشتیاق حسینی مردم کرمان اما مبارزه با ویروس منحوس نیز در دستور کار قرار گرفته و به صورت مداوم اطراف گلزار شهدا ضدعفونی می‌شود.

ورود مردم فقط با ماسک مجاز است و در هنگام استقرار در گلزار نیز رعایت فاصله اجتماعی الزامی است. زمینه لازم برای برگزاری نوحه خوانی و روضه خوانی در فضای باز گلزار مهیا شده است و مردم کرمان با در آغوش کشیدن شهدا به عزاداری می‌پردازند.

برگزاری عزاداری در محله‌های قدیمی

از سوی دیگر مراسم سنتی شهر در محله‌های قدیمی شهر از جمله خواجه خضر، پامنار، قلعه و بازار نیز با رعایت فاصله اجتماعی در فضای باز و یا در صفحات اینترنتی که بر سر در هیئت‌ها نصب شده برای عموم مردم قابل مشاهده است.

در روستاهای کرمان که تمرکز مراسم‌های پر جمعیت سال‌های گذشته نیز در این مناطق بود عزاداری به صورت مجازی و یا با جمعیت اندک برگزار می‌شود که می‌توان به زنگی آباد، چترود، هوتک، سرآسیاب اشاره کرد.

اما آنچه که به صورت یکپارچه در کرمان قابل مشاهده است تبدیل خانه‌ها به حسینیه‌های خانگی است مردم با نصب پرچم‌های عزا برگزاری مراسم را به صورت خانگی در دستور کار قرار داده‌اند و اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان نیز در صورت درخواست مردم آمادگی خود را برای اعزام روحانی و مداح به این مراسم خانگی اعلام کرده است.

افزایش کمک‌های مومنانه

نذرهای خیابانی مردم و برگزاری موکب‌ها نیز به سمت پخش ماسک، اقلام بهداشتی سوق پیدا کرده است، اکثر هیئتهای کرمان در محله‌های محل فعالیت اقدام به جمع آوری نذرهای مردمی و ایجاد بسته‌های معیشتی و توزیع در مناطق محروم استان به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهر کرده‌اند.

و اینگونه مردم دیار سردار سلیمانی پرچم عزای حسین در دست گرفته‌اند، اینجا این روزها همه چیز به یک واژه ختم می‌شود و آن یا حسین است.