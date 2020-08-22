خریدهای الکترونیکی با ۱۰۰درصد افزایش به۴۲۳هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت امروز در نشست رسانه‌ای که بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت تجارت الکترونیکی ایران کشور در سال ۹۸ گفت: در پایان سال ۹۸ ضریب نفوذ اینترنت به ۹۴ درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه نرخ کاربران اینترنتی به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال پیش از آن به ۸۹ درصد رسیده است، اظهارداشت: حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رهبری گفت: در سال ۹۸ مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل از آن ۴۹ درصد رشد داشته است.

وی تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی سال گذشته را نزدیک به پنج میلیارد و یکصد میلیون عدد اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن ۳۶ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در وزارت صمت گفت: تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

رهبری سهم تعدادی تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی راحدود ۴ درصد اعلام کرد و گفت: سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان، ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل از آن ۸۳ درصد رشد داشته است.

به گفته رئیس مرکز تجارت الکترونیکی، در پایان سال ۹۸ بیش از ٦١ هزار واحد کسب و کار الکترونیکی دارای نماد اعتماد بوده اند که نسبت به سال قبل از آن ١١درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه ستاد

این مقام مسئول در ادامه این نشست به حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با تحقق امضای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی به جای کاغذی و حذف دوباره کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‌های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

وی ادامه داد: به استناد مواد (۶)، (۷) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می‌باشند.

رهبری گفت: با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت / مؤسسه / سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می‌شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی‌باشد. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضا شده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‌ها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه بهره برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می‌باشد، به منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مردادماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ ۱۳۹۹.۰۶.۰۱ کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‌های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه‌ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری کنند.

به گفته وی، برآورد می‌شود بهره برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.