ساماندهی مشاغل آلاینده و زنده گیری سگ های بلاصاحب در منطقه ۱۳ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، در راستای رفع مزاحمت برخی مشاغل در سطح شهر، مدیریت شهری منطقه با شیوه‌های مختلف در قالب تلاشی سازماندهی شده برای رفع مزاحمت‌های شغلی اقدام کرده و این شیوه‌ها از ابلاغ اخطار تا پلمب محل کسب و کار متخلفان انجام می‌شود.

مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه با بیان اینکه در سال جاری و با وجود شیوع کرونا، برخورد با واحدهای مزاحم که ضوابط شغلی را رعایت نمی‌کنند، همچنان ادامه داشته و حتی تشدید شده است، افزود: ایجاد آلودگی‌های صوتی، بصری و زیست محیطی باعث شده، پلمپ واحد های متخلف که الزامات یاد شده را رعایت نکرده‌اند، در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به بند ۲۰ ماده ۵۵ در برخورد با مشاغل مزاحم اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی و اخطارهای لازم و در صورت عدم رفع مزاحمت، شهرداری نسبت به توقف فعالیت آن شغل اقدام می شود که در مرداد ماه سال جاری، اخطاریه به شش مورد واحد صنفی ابلاغ و پلمپ صورت گرفت.

شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: به منظور آرامش و رضایت شهروندان و همزمان با شیوع ویروس کوید ۱۹ و ضرورت بیشتر سلامت افراد، طرح جمع آوری و زنده گیری سگ های بلاصاحب در بوستان جنگلی سرخه حصار اجرایی و ماهیانه طی چندین نوبت ادامه دارد.

به گفته وی در این طرح، چندین قلاده سگ بلا صاحب از بوستان جنگلی سرخه حصار جمع آوری و پس از واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی به نقاهتگاه آراد کوه تحویل داده می شوند.