به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: طرح زنده‌گیری و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب با هدف ارتقاء ایمنی و آرامش شهروندان، در سه بوستان جنگلی لتمال‌کن، آبشار و ایثار به اجرا درآمد.

این اقدام پس از دریافت درخواست‌های مردمی و گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ پلاس، با همکاری نیروهای گشت تخصصی و هماهنگی نواحی شش‌گانه منطقه انجام شد.

️سگ‌های بلاصاحب پس از زنده‌گیری مطابق پروتکل‌های بهداشتی و مقررات دامپزشکی، به مراکز مجاز انتقال داده می‌شوند. بوستان‌های جنگلی منطقه ۲۲ به دلیل وسعت و موقعیت در ارتفاعات شمال‌غربی پایتخت، بعضاً با ورود حیوانات مواجه می‌شوند که حضور آنها می‌تواند موجب نگرانی و ناامنی برای گردشگران و ساکنین شود.

️گفتنی است، گشت‌های جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در محلات ۱۲گانه منطقه به‌صورت مداوم و برنامه‌ریزی‌شده ادامه دارد و هرگونه گزارش شهروندی به سرعت رسیدگی خواهد شد.