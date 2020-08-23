محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طبق برنامهریزیها برای سال جاری یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان برای اشتغالزایی پرداخت میشود، ابراز داشت: با توجه به اینکه توانمندسازی مددجویان از جمله مأموریتهای ذاتی کمیته امداد به شمار میرود لذا این مبلغ با همراهی بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه اگر همراهی دستگاهها و بانکهای عامل نبود بسیاری از طرحهای اشتغالزایی مددجویان نیز به ثمر نمینشست، افزود: هدف کمیته امداد ایجاد اشتغال، درآمدزایی، توانمندسازی و در نهایت ایجاد امید در بین خانوادههای مددجویان است لذا حمایت از طرحهای اشتغالزایی را در دستور کار خود دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام استان سمنان بابیان اینکه اجرای طرحهای اشتغالزایی دارای ابعاد فنی و کاربردی است، افزود: از طریق منابع مختلف مانند تبصره ۱۶، روستایی و منابع داخلی بیش از ۹۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به کارآفرینان و مددجویان کمیته امداد استان در سال ۹۸ پرداخت شد.
مسعودیان راد ضمن بیان اینکه با پرداخت این میزان تسهیلات طی سال گذشته برای دو هزار و ۲۰۰ نفر اشتغالزایی شده است، در ادامه تصریح کرد: در ایجاد اشتغال علاوه بر پرداخت تسهیلات ۵۰۰ خیر نیز با کمیته امداد استان سمنان همکاری میکنند که بر همین اساس کانون خیران اشتغال برای توانمندسازی جامعه هدف راهاندازی شده است.
وی ضمن بیان اینکه نگاه کمیته امداد در ایجاد اشتغال صرفاً درآمدزایی نیست، افزود: معتقدیم در کنار این موضوع باید به مقوله احیا و بازگرداندن امید به خانوادههای نیازمند نیز توجه داشت.
