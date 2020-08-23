  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

روزنامه رکورد پرتغال خبر داد؛

هجوم ایرانی‌ها به صفحات مجازی باشگاه پورتو/طارمی هنوزدر ایران است

هجوم ایرانی‌ها به صفحات مجازی باشگاه پورتو/طارمی هنوزدر ایران است

روزنامه رکورد پرتغال از هجوم هواداران فوتبال ایران به شبکه‌های اجتماعی باشگاه پورتو در پی خبر توافق این باشگاه با مهدی طارمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه رکورد پرتغال با اشاره به توافق صورت گرفته بین باشگاه پورتو و ریوآوه برای انتقال مهدی طارمی، از هجوم هواداران فوتبال ایران به شبکه های اجتماعی پورتو خبر داد.

این روزنامه با اشاره به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده طارمی در اینستاگرام نوشت که بخشی از این هواداران شبکه های اجتماعی پورتو را دنبال کرده اند. 

رکورد اما در خبر خود مدعی شد طارمی هنوز در ایران بوده و به پرتغال سفر نکرده است: «همانطور که قبلا گفتیم طارمی باوجود لغو بازی دوستانه ایران با ازبکستان هنوز در ایران است و زمانی که از مذاکره بین ریوآوه و پورتو دود سفید بلند شود (دو باشگاه به توافق نهایی برسند) به پرتغال سفر می کند. چیزی که همه می دانند این است که طارمی می خواهد در لیگ قهرمانان اروپا بازی کند جایی که سردار آزمون هموطن او هم با تیم زنیت روسیه حاضر خواهد بود.»

کد مطلب 5005821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها