۴۹۵۰ منطقه تقسیمات کشوری فارس شناسنامه دار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: از جمله طرح‌هایی که در کشور باعث هویت دار شدن مناطق تقسیمات کشوری شده طرح کدگذاری ملی است که این طرح با رونمایی در سراسر کشور باعث شده تا فعالیت‌ها در حوزه تقسیمات کشوری هدفمند تر باشد.

وی با اشاره به اینکه این طرح دو سال به طول انجامید یادآور شد: طرح کدگذاری از جمله طرح‌هایی است که نسبت به شناسنامه دار کردن عناصر تقسیمات کشوری اقدام کند و این طرح با توجه به مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه اجرایی شدن داشت تاکنون اجرایی نشده بود اما با برطرف شدن این مشکلات اکنون در کشور مورد استفاده رسمی قرار خواهد گرفت.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس یادآور شد: نگاه توسعه محور در این سامانه از کلان به سمت نگاه خرد بوده و نکته‌ی قابل توجه در این سامانه اینگونه است که فعالیت‌هایی که طی دو سال گذشته توسط استانداری و دستگاه‌های مرتبط از طریق این سامانه صورت گرفته است باعث شده تا ۲۵ هزار نسخه در استان فارس شناسایی شده و ۴۹۵۰ منطقه‌ای کشوری در استان فارس شناسنامه دار شود.

وی افزود: با توجه به گزارشاتی که در سامانه کد گذاری مشخص شده است در استان فارس ۱۳۰ روستا که خالی از سکنه یا تغییر مکان داشته‌اند مشخص شده است و با این اطلاعات می‌توان نسبت به برنامه ریزی بلندمدت برای احیا و توسعه روستاهای اینچنین برنامه‌ریزی کرد

