مدیران رعایت عفاف و حجاب را از مبانی مهم در دستگاه اجرایی بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی امروز (سه شنبه) در دیدار مدیران بسیجی و جمعی از کارمندان بسیجی ادارات کل استان به مناسبت بزرگداشت روز کارمند ضمن تسلیت دهه سوگواری ماه محرم، یاد و خاطره همه شهدای کارمند به ویژه ۱۵۰ شهید کارمند گیلان را گرامی می‌داشت.

امام جمعه رشت با بیان اینکه ظهور انقلاب اسلامی منشأ تحولات سیاسی و اجتماعی بزرگی در دنیا شده است، گفت: هیچ انقلابی قابل قیاس با انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیست.

آیت الله فلاحتی با اشاره به مشکلات اقتصادی همچون گرانی و تورم در ایران تاکید کرد: جامعه ایران در مقایسه با قبل انقلاب و دیگر کشورها فعالیت‌های قابل توجه‌ای از خود برجا گذاشته است.

وی وحدت توده‌های مردم در انقلاب اسلامی را رکنی اساسی دانست و افزود: نمازجمعه یکی از نعمت‌های انقلاب اسلامی است که از ارکان پیشانی نظام محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان ولایت پذیری در رأس نظام مقدس جمهوری اسلامی را از نعمت‌های بزرگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: صبر و مقاومت ملت ایران در پاسداری از این انقلاب شایسته تقدیر است.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم پاسخگوی تمام مطالبات مردم باشیم، گفت: برای برخی مسئولیت به یک طعمه تبدیل شده است.

امام جمعه رشت خواستار رعایت اصول و ضوابط شرعی حاکم بر سازمان‌ها شد و تاکید کرد: مدیران باید رعایت عفاف و حجاب از مبانی اصلی سازمان خود بدانند.