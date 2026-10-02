به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت در مصلای امام خمینی(ره)، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، در ادامه مباحث مربوط به حقوق معنوی مسلمانان، به تشریح «حق حاکم اسلامی» پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به حقوق متقابل حاکم اسلامی و مردم اظهار کرد: همان‌گونه که شریعت برای حاکم اسلامی وظایف و حقوقی نسبت به مردم تعیین کرده است، مردم نیز در قبال حاکم الهی وظایفی بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه حقوق حاکم اسلامی بر مردم از منابع مختلف قابل استنباط است، افزود: قرآن، سنت و روایات، عقل و عرف از جمله منابعی هستند که این حقوق بر اساس آنها تبیین می‌شود.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر تفاوت مدیریت جامعه اسلامی با الگوهای مادی رایج در جهان گفت: مدیریت جامعه اسلامی مدیریتی معنوی و الهی است و تحقق اهداف آن نیازمند همراهی و ایفای مسئولیت از سوی همه آحاد جامعه است.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای پیشرفت کشور

امام جمعه رشت با اشاره به روز نخبگان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت علمی و فکری نخبگان کشور تأکید کرد و گفت: هیچ جامعه‌ای بدون بهره‌گیری واقعی از نخبگان خود نمی‌تواند مسیر پیشرفت و ارتقا را طی کند.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری جامعه نخبگانی و توسعه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، افزود: مدیریت کشور باید توجه به نخبگان و به‌کارگیری استعدادهای درخشان را در اولویت قرار دهد.

تقدیر از تلاش‌های فراجا برای تأمین امنیت

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تبریک هفته فراجا و گرامیداشت شهدای امنیت اظهار کرد: نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با وجود مظلومیت، مقتدرانه در میدان حضور داشته و از مرزها و امنیت داخلی کشور صیانت کرده است.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت افزود: دشمنان در سال‌های اخیر توطئه‌ها و حملات مختلفی را طراحی کردند، اما فراجا همچنان استوار به مأموریت خود در تأمین امنیت مردم ادامه داده است.

وی همچنین با اشاره به سالروز هجرت تاریخی امام خمینی(ره) از عراق به پاریس، این رویداد را از مقاطع اثرگذار در روند تحولات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

حمایت از مقاومت مردم فلسطین

امام جمعه رشت با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی و روز همبستگی با ملت فلسطین، مقاومت مردم غزه را مورد توجه قرار داد و گفت: ایستادگی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی با وجود تلفات و خسارت‌های سنگین همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره شهدای فلسطینی، افزود: مقاومت مردم فلسطین موجب شده است افکار عمومی جهان بیش از گذشته نسبت به ابعاد تحولات و وضعیت این منطقه حساس شود.

ایران امروز در جایگاه عزت و استقلال قرار دارد

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با بازخوانی بخش‌هایی از پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس، به مقایسه وضعیت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: ایران در دوران پهلوی با وابستگی و عقب‌ماندگی مواجه بود، اما امروز جمهوری اسلامی در جایگاه عزت، استقلال و اقتدار قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به آنچه محاسبات مادی و معنوی درباره قدرت جمهوری اسلامی عنوان کرد، گفت: قدرت ایران تنها با شاخص‌های مادی قابل سنجش نیست و باورهای دینی و اعتقادی مردم نیز از عوامل مهم اقتدار کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به شخصیت سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان، از نقش وی در جریان مقاومت تجلیل کرد.

هشدار درباره تلاش برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان

امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تلاش برای ایجاد التهاب و شکاف میان مردم و مسئولان هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد مسائل اقتصادی و معیشتی به بستری برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان تبدیل شود.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر اینکه نقد سازنده نباید در جامعه مسدود شود، افزود: در کنار مطالبه‌گری و نقد، حفظ انسجام و همدلی میان مدیران و مردم نیز ضروری است و همه باید نسبت به تحرکات و فضاسازی‌های تفرقه‌افکنانه هوشیار باشند.

وی همچنین با اشاره به تحولات یمن و مواضع رهبران انصارالله، بر اهمیت نقش جریان مقاومت در تحولات منطقه تأکید کرد.

حمایت امام جمعه رشت از برخورد قانونی با هنجارشکنی‌ها

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه با قدردانی از مواضع اخیر رئیس قوه قضائیه درباره ساماندهی فضای عمومی جامعه، خواستار برخورد قانونی با هنجارشکنی‌ها شد.

وی اظهار کرد: موضع قاطع رئیس قوه قضائیه در مواجهه با هنجارشکنی‌ها قابل تقدیر است و از دادستان‌ها، استانداران و مجموعه فراجا انتظار می‌رود در چارچوب قانون و با جدیت، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه برخی ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری موجب آسیب به خانواده‌ها می‌شود، گفت: نباید اجازه داد روندهایی که به تضعیف هویت فرهنگی جامعه منجر می‌شود، گسترش پیدا کند.

وی تأکید کرد: مسئولان باید با رعایت قانون و با جدیت نسبت به ساماندهی فضای عمومی جامعه اقدام کنند