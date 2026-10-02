به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: برکت با ثروت تفاوت دارد و جامعه‌ای که تقوا داشته باشد الزاماً ثروتمند نیست؛ برکت می‌تواند در مال، بهره‌مندی از مال، سلامتی و فرزند صالح جلوه کند.

وی افزود: اگر جامعه‌ای علم را جدی بگیرد، نظم و قانون‌مداری داشته باشد، کار و تولید را ارزش بداند، حقوق مالکیت را حفظ کند و تبعیض در آن وجود نداشته باشد، مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی گفت: در آن دوره جلوه‌هایی از تقوا و برکات آن مشاهده شد و رکوردهای استثنایی به ثبت رسید که به گفته وی، تحقق این اقدامات با تقوای مدیران و مسئولان در سطوح مختلف امکان‌پذیر شد.

مدرسی در خطبه دوم با اشاره به برخی تخلفات اجتماعی و قانونی مخالف زیست عفیفانه، بر نقش عزم عمومی در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: فضای عمومی جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که نسبت به گناه و رفتارهای نادرست، نهی و حساسیت اجتماعی وجود داشته باشد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر اگر بدون علم و حکمت و همراه با تحقیر، کینه، غضب و ناآگاهی انجام شود، می‌تواند موجب دوقطبی شدن جامعه شود؛ بنابراین باید شرایط آن به‌گونه‌ای رعایت شود که به وحدت جامعه کمک کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تبریک هفته نیروی انتظامی، امنیت را یک ضرورت دانست و گفت: نیروی انتظامی در سال‌های اخیر با مشکلات و فشارهای زیادی مواجه بوده و همه شهروندان باید برای حفظ امنیت با این نیرو همکاری کنند.

مدرسی با اشاره به هفته گردشگری نیز گفت: نباید نگاه منفی به گردشگری داشت و باید ارزش‌های ملی و دینی کشور را به گردشگران معرفی کرد تا زمینه حضور گردشگران در کشور فراهم شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و روابط ایران با دشمنان گفت: به اعتقاد وی، دشمن در برابر ایران قوی دو مسیر بیشتر ندارد و در صورت اقدام نظامی مجدد، مردم در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.

مدرسی همچنین مذاکره را در شرایط موجود فاقد نتیجه دانست و بر پیگیری راه‌های دیگر تأکید کرد.