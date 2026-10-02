ماموستا رستمی: مدیران مشکلات مردم را از نزدیک لمس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مسائل و مشکلات مردم اظهار کرد: مدیریت جامعه زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که مسئولان مشکلات مردم را از نزدیک ببینند و برای رفع آن‌ها در میدان حضور داشته باشند.

وی افزود: نمی‌توان مسائل جامعه را تنها از پشت میز مدیریت کرد؛ چراکه تا زمانی که مسئولان دردهای مردم را لمس نکنند و از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار نگیرند، تصمیم‌گیری برای حل این مسائل دشوار خواهد بود.

امام جمعه سنندج با اشاره به وضعیت اقشار کم‌برخوردار عنوان کرد: امروز نیازمندان بیش از گذشته به حمایت و توجه مسئولان نیاز دارند و در آموزه‌های اسلامی نیز همواره بر دستگیری از محرومان و رسیدگی به نیازهای آنان تأکید شده است.

ماموستا رستمی با بیان اینکه مسئولان باید دغدغه توسعه و رفع مشکلات جامعه را داشته باشند، گفت: مسئولی که نسبت به گرانی، نیازهای جوانان و مشکلات اقشار مختلف جامعه دغدغه نداشته باشد، نمی‌تواند مدیری در تراز جامعه و مسئولیت خود باشد.

ظرفیت‌های کردستان برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور بیان کرد: ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده شود.

امام جمعه سنندج با انتقاد از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاها، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد کرده و لازم است مسئولان برای کنترل این وضعیت و جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی، اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته فراجا، امنیت را پیش‌نیاز توسعه و آبادانی دانست و گفت: هیچ جامعه‌ای بدون امنیت نمی‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند و امنیت امروز کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی، نتیجه تلاش و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای فراجا و مدافعان امنیت افزود: نیروهای انتظامی در هشت سال دفاع مقدس، جنگ‌های اخیر و عرصه تأمین امنیت داخلی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و ایثار و ازخودگذشتگی آنان در مسیر خدمت به مردم، شایسته تقدیر است.

نیروی انتظامی پناه و ملجأ افراد باشند

امام جمعه سنندج تأکید کرد: نیروی انتظامی باید پناه و ملجأ افرادی باشد که توان یا امکان دفاع از حقوق خود را ندارند و مردم نیز انتظار دارند این مجموعه در کنار آنان برای حفظ امنیت و احقاق حقوقشان حضور داشته باشد.

ماموستا رستمی با اشاره به حضور مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی خاطرنشان کرد: ملت ایران در سخت‌ترین روزها، چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در جنگ‌های اخیر، میدان را خالی نکرد و در دفاع از تمامیت ارضی کشور و انقلاب نقش‌آفرینی کرد.

وی ادامه داد: فشارها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که بر زندگی مردم تحمیل شده و آنچه بر ملت ایران گذشته است باید در تاریخ ثبت شود و فشارهایی که بر مردم وارد شده، به فراموشی سپرده نشود.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: اصلاح امور باید از خود انسان آغاز شود و مسئولان به دلیل جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارند، بیش از دیگران باید در این مسیر پیشگام باشند و با شناخت واقعی مسائل جامعه برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.