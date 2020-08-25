مجوز پرورش ماهی در قفس برای ۵ سد خوزستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدا رحم امیری زاده عصر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه سیمای هر استان بیانگر اهمیت، بزرگی و نشان‌دهنده ظرفیت‌های آن است، اظهار کرد: خوزستان قلب اقتصاد ایران است و قطعاً دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و بزرگی است که نسبت به سایر استان‌ها متمایز شده و این استان دهمین استان پهناور ایران و پنجمین استان پرجمعیت کشور ایران است.

وی افزود: خوزستان استانی با مساحت ۴.۴ میلیون هکتار تقریباً چهار درصد کشور، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت یعنی ۶ درصد جمعیت کشور، یک میلیون هکتار مساحت جنگل‌ها و ۲.۵ میلیون هکتار مراتع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان و در پایین‌دست استان‌هایی از جمله لرستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که سرریز همه آب‌های جاری این استان‌هاست، تصریح کرد: در خوزستان حداقل ارتفاع از سطح دریا دو متر و حداکثر سه هزار و ۶۰۰ متر است و این نشان می‌دهد که خوزستان پهناورترین جلگه کشاورزی کشور است.

امیری زاده با اشاره به اینکه خوزستان بیش از یک میلیون و ۲۳۶ هزار هکتار اراضی آبی و ۲.۲ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی دارد، گفت: میزان تولیدات محصولات کشاورزی استان بر اساس آمار ۱۷ میلیون تُن است و همچنین تنوع تعداد محصولات زراعی این استان به بیش از ۱۳۸ نوع محصول می‌رسد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۰ بهره‌بردار، عنوان کرد: استان خوزستان دارای جایگاه ویژه کشاورزی در کشور است و مقام اول را در تولید انواع محصولات کشاورزی دارد و همچنین حدود ۱۳.۵ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور مربوط به خوزستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به جمعیت دامی بیش از ۶.۲ میلیون واحدی این استان، یادآور شد: خوزستان دارای مقام اول خرید تضمینی گندم در هفت سال پیاپی و تأمین‌کننده گندم ۱۱.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، مقام اول تولید محصول استراتژیک کشور با سهم ۴۵ درصدی و همچنین تأمین‌کننده شکر مورد نیاز ۳۱ میلیون نفر است و همچنین سال گذشته نیز برنج ۱۳ میلیون نفر را در خوزستان تولید کردیم.

امیری زاده خبر داد: خوزستان مقام اول تولید ذرت با سهم ۳۸ درصدی، مقام اول صادرکننده خرما با سهم بیش از ۳۸ درصد، مقام دوم تولید خرما با سهم ۱۷ درصدی، مقام اول تولید گل مریم با تولید ۳۳ میلیون شاخه گل، مقام اول انجام مبارزه بیولوژیک با عوامل زیان رسان محصولات کشاورزی، مقام دوم تولید سبزی و صیفی با ۳.۵ میلیون تُن، مقام دوم در تولید گل رز و تولید گل نرگس را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: این تولیدات باعث شده که خوزستان قلب کشاورزی کشور باشد ولی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی استان نیز باعث برتری نسبت به دیگر استان‌ها شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به وجود پنج رودخانه دائمی با آورده ۳۱ میلیارد مترمکعب سالانه و سدهای مخزنی با قابلیت ذخیره‌سازی ۲۰ میلیارد مترمکعب به عنوان ظرفیت‌های این استان، ادامه داد: حدود ۵۰۰ هزار هکتار شبکه‌های اصلی و زهکشی و به همین میزان شبکه‌های فرعی، وجود بیش از یک میلیون اراضی پای آب و سدها و همچنین تنوع اقلیمی که باعث شده تا در سال ۳ بار نوبت کشت داشته باشیم، خوزستان را از دیگر استان‌های کشور متمایز کرده است.

امیری زاده با اشاره به اینکه فعالیت صنایع تبدیلی و فناوری و امکان توسعه آنها با توجه به تولید مواد اولیه در این استان خیلی مفید است، تصریح کرد: وجود تالاب‌های عظیم شادگان و هورالعظیم و دریاچه‌های بسیار برای تولید و پرورش آبزیان نیز از دیگر ظرفیت‌های خوزستان است.

وی با اشاره به اینکه خوزستان مجوز محدود استان‌های دارای سه مرکز تحقیقاتی مهم است، خبر داد: طی مذاکراتی که با وزارت نیرو داشتیم، مقرر شد که مجوز پرورش ماهی در قفس برای پنج سد خوزستان برای اولین بار صادر شود و در این زمینه نیز سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به امکان ارتباط با آب‌های آزاد و ظرفیت‌های این بخش برای توسعه صادرات در این استان، بیان کرد: کشت و صنعت‌های بزرگ، دانشگاه‌های کشاورزی، تشکل‌های غیردولتی و همچنین وجود مجتمع‌های دامی و شیلاتی از دیگر ظرفیت‌های خوزستان هستند.

امیری زاده خبر داد: مقام اول را در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی داریم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در افق ۱۴۰۴ و ۱۴۱۰ تولیدات کشاورزی این استان به ۳۰ میلیون تُن در سال می‌رسد.

وی اظهار کرد: این استان برای افزایش تولید محصولات به خصوص در راستای تأمین کالاهای اساسی برنامه‌ریزی کرد که از آن جمله می‌توان به محصولاتی مانند ذرت، گندم، چغندرقند، سبزی و صیفی اشاره کرد و همچنین توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، توسعه گیاهان دارویی و کشت گلخانه‌ای نیز برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: خوزستان با قابلیت‌ها و ثروت‌های طبیعی، سرمایه‌های انسانی و قابلیت‌های عظیم در بخش عمده‌ای از مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد و این استان مسئولیت خطیر و سنگینی را در تولید و تأمین غذای سالم برای کشور دارد.

امیری زاده با اشاره به اینکه طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در مجموع ۹ میلیون تُن به تولیدات محصولات کشاورزی خوزستان، اضافه می‌کند: خوزستان ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دارد و اگر یک و نیم میلیارد دلار در فاز اول این طرح هزینه بشود فقط در چند فصل کشت می‌توان درآمدی برای جبران این هزینه‌ها داشت.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این زمینه باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد، عنوان کرد: بخش کشاورزی محور استقلال است و هر کشوری بتواند مایحتاج غذایی خود را تأمین کند آن وقت امکان حفظ استقلال و تحقق ایده‌های خود را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ضرورت فعالیت بیشتر در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان، یادآور شد: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشاورزی این استان، کمبود صنایع تکمیلی و فرآوری است چرا که باید زنجیره‌های تولید محصولات کشاورزی را به صورت کامل در استان پیاده کنیم و در بخش امور دام، زراعت و چغندرقند هم در حال برنامه‌ریزی هستیم.

امیری زاده بیان کرد: ایران نسبت به سایر کشورها در مصرف سموم و نهاده‌های کوتی پایین‌تر است یعنی محصولات نزدیک به محصولات سالم هستند.

وی یادآور شد: ۶۷۵ هکتار گلخانه در سطح استان فعال هستند و امسال هم ۱۰۰ هکتار توسعه را در این راستا داریم که با این کار اهدافی مانند افزایش تولید و اشتغال‌زایی و بهره‌وری آب در این بخش به طور کامل محقق می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه تحریم‌ها قطعاً آثار و تبعاتی دارد ولی دولت تلاش می‌کند تا با استفاده از منابع داخلی کمبودهای موجود را جبران کند، خبر داد: پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت با اعتبار یک هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی هفت هزار و ۱۳۶ نفر مستقیم و غیرمستقیم در این راستا خواهند بود.

امیری زاده با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد در راستای طراحی و ابلاغ الگوی کشت خاص هر استان، عنوان کرد: طرح کشاورزی قراردادی هم در برخی از کشت‌ها شروع شده است و کشاورز محصولات مدنظر را به میزان سفارشی کشت می‌کند. کشاورزی تاکنون تولید محور بوده ولی باید به برنامه محور و صادرات محور تبدیل شود.

وی تصریح کرد: کشاورزان باید ساماندهی شوند و نباید اجازه دهیم در یک نوع کشتی بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب محصولی آن‌قدر کشت شود که روی دست کشاورز باقی بماند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای تولید و توزیع محصولات دامی گفت: اداره دامپزشکی خوزستان در سطح این استان با حساسیت کامل موضوع را پیگیری می‌کند و در نظارت‌ها به صورت جدی و بسیار موفق عمل کرده‌اند.

امیری زاده در خصوص ظرفیت‌های شیلات خوزستان گفت: شیلات در خوزستان یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی است و در بحث پرورش ماهی‌های گرمابی مقام اول کشور را در این راستا داریم و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی در این حوزه شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه خوزستان در مجموع رتبه دوم شیلات را در کشور دارد، اضافه کرد: در بخش میگو طرح یک هزار و ۱۱۱ هکتاری را در نظر گرفتند و همچنین در بخش ماهی متراکم نیز در حال سرمایه‌گذاری هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان گفت: ۱۴ هزار هکتار پرورش ماهیان گرمابی را در خوزستان داریم که در کشور بی‌نظیر است.