رژیم صهیونیستی مسئول تشدید بحران کرونا در نوارغزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خضر حبیب» عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین سخنانی را در خصوص سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: صهیونیست‌ها مسئول اصلی تشدید بحران کرونا در نوارغزه هستند.

خضر حبیب افزود: هر چقدر که بحران کرونا در نوارغزه بیشتر تشدید شود، ما مسئولیت آن را متوجه رژیم صهیونیستی می‌دانیم.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: در سایه شیوع ویروس کرونا صهیونیست‌ها باید محاصره علیه ساکنان نوارغزه را لغو کنند.

پیشتر «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس خواستار لغو فوری محاصره نوارغزه و ارسال کمک‌های دارویی و پزشکی به این منطقه جهت مقابله با ویروس کرونا شده بود.

وی تمامی نهادهای حقوقی، بین‌المللی و سازمان بهداشت جهانی را به مداخله فوری برای لغو محاصره ظالمانه غزه در سایه شیوع ویروس کرونا در این منطقه فراخوانده بود.