جزئیات لایروبی اروند و همکاری طرف عراقی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل اسلامی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایروبی اروند کار بزرگ و ملی است، اظهار داشت: این موضوع ابعاد سیاسی و فنی خاص خود را دارد؛ این در حالی است که در سفر سال گذشته رئیسجمهور، یکی از بندهای توافقنامه برای لایروبی اروند آمادهسازی شد که با توجه به گذر زمان، ۳۰ الی ۴۰ سال از عدم انجام کارهای فنی در اروند گذشته است، ضمن اینکه تغییراتی در بستر رودخانه ایجاد شده و تعداد زیادی شناور از سوی طرف ایرانی استخراج شده، همچنین حجم سنگین لای در رودخانه ایجاد شده است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: دفتر CDC پیش از جنگ تشکیل شده بود که مدیریت کشتیرانی و لایروبی اروند را برای دو طرف برعهده داشت، حال هم اگر این توافقات شکل بگیرد، باید آن دفتر به سرعت راهاندازی شود و مدیریت پروژههای اروند که زیاد است را انجام دهد.
اسلامی افزود: تغییراتی در دولت عراق ایجاد شد که دیدگاهها را متفاوت میکند، اما از نظر طرف ایرانی دیدگاه روشن است، ولی به هر حال اروند رودخانه مشترک ایران و عراق است و کارها در اروند باید با هماهنگی دوطرف باشد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعیین خط القعر در اروند، گفت: کمیته مدنظر نقشهبرداری و نقطهبرداری را انجام داده است، مباحث اولیه برای مذاکرات که منجر به تصمیم شود انجام شده؛ ضمن اینکه جلسات مشترک تشکیل شده است که آخرین آن زمستان ۹۸ بود، اما پس از شیوع کرونا این موضوع متوقف شد.
قرارداد با هندی ها در بندر چابهار فعلا موقت است
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد جزئیات قرارداد ده ساله هندیها در بندر چابهار، اظهار داشت: قرارداد هندیها فعلاً موقت است و سپس به قرارداد ده ساله میرسد؛ به نحوی که طرف هندی اقدامات زیادی انجام داده که برای اجراییسازی قرارداد و پیشروی آن مؤثر است، ما با هند قرارداد ده ساله داریم.
اسلامی ادامه داد: الزامات فعالسازی از سوی طرفین در حال انجام است و کار به خاطر تحریمها کمی کند پیش میرود؛ ضمن اینکه طرف مقابل اقداماتی را انجام میدهد و امیدواریم به زودی عملیاتی شده تا قرارداد ده ساله منعقد شود.
وی افزود: در حال حاضر در چابهار جریان دوسویه انتقال کالا مطرح است و این ارزشمند است، مبادله دوطرفه کالا داریم و با عملیاتی شدن قرارداد ده سال، اتفاقات خوب و بهتر نیز خواهیم داشت؛ ضمن اینکه در حال حاضر کالای هند از چابهار و افغانستان و کشورهای مشترک المنافع CIS و بالعکس منتقل میشود.
جزئیات توقیف فنی ۶ کشتی ایرانی در آبهای چین
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین درباره توقیف فنی ۶ کشتی ایرانی در آبهای چین، اظهار داشت: این توقیفهای دلایل مختلف دارد که فنی یا اسنادی است و آن موضوع توقیفهای خاص و مدنظر شما مطرح نیست. ما پیگیر هستیم، این کشتیها مشکلاتی درباره هماهنگی داشتند که از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی در حال پیگیری است، البته مشکلاتی درباره هماهنگی وجود دارد که هم ما و هم کشتیرانی در حال پیگیری هستیم و فکر میکنم مشکل حل شده باشد.
وی درباره توقیف کشتیها در آبهای بینالمللی و پیگیریهای سازمان جهانی دریانوردی گفت: سازمان جهانی دریانوردی سازمان مقررات و قانونگذار است، بنابراین اگر کشوری به این مقررات بر اساس پروتکلهای فنی و مهندسی عمل کند، هیچ کشوری نمیتواند کشتی آن کشور را توقیف کند.
اسلامی ادامه داد: بحث آمریکا با ما بحث تحریمها است، که کشتیرانی و کشتیهای خاصی را تحریم کنند. بحث موارد تحریمی است و این ابزار دست آنها برای اقدامات غیرقانونیشان است، اما تجربه نشان داده است که در کشتیهایی که به پرچم ایران مزین هستند و مشخصات ایرانی و شناسایی به روز دارند، آمریکا هیچ اقدامی نمیتواند بکند و نمونه آن هم رفت و برگشت کشتیهای نفتکش در مسیر ونزوئلا بود که همه مقررات بینالمللی دریانوردی را رعایت کردند و آمریکا هیچکاری نتوانست انجام دهد.
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