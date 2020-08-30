شور حسینی در سیریک موج می زند/کرونا مغلوب عاشقان حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ مختار رحیمی، عاشقان حسینی امسال در سیریک همچون سایر شهرستان های هرمزگان در آزمون برگزاری عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی موفق عمل کردند، هر چند سیریک جزو شهرستانهای قرمز در بحث آمار مثبت مبتلایان به کرونا بود اما عاشقان حسینی با رعایت شدید پروتکل ها ارادت خود را به امام حسین نشان دادند و توانستند با سربلندی از چنین آزمونی مهم که دشمنان به آن چشم دوخته بودند عبور کنند.

همواره مسلمانان جهان به خصوص شیعیان در طول قرن‌ها مراسم عزاداری دهه اول محرم این‌گونه برگزار می کردند که در طول دهه اول ماه محرم با دسته های عزاداری و تجمع هیات های عزاداری در مساجد، سطح شهر و بازار به عزاداری، سینه زنی و روضه خوانی برای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش می پرداختند و به پیروی و ارادت نسبت به امامان خود، چنین رفتاری را از همان زمانها تا کنون ادامه داده اند و همین مراسمات و عزاداری ها جلوه‌گر شور و احساس شیفتگان مکتب حسین بن علی (ع) بوده است.

مراسمات عزاداری عاشقان امام حسین (ع) طی سالیان سال در جوامع مختلف، توانسته در کشورها و فرهنگ‌های مختلف به قلب‌ها نفوذ کند و در اشکال و شیوه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی، وظیفه انتقال پیام کربلا به نسل‌های آینده را داشته باشد.

با فرا رسیدن دهه محرم امسال ماه حزن و اندوه و غم، شهروندان سیریکی هم سو با دیگر مسلمانان جهان، بیرق های عزا یک به یک بر فراز هر کوی، بام و خانه خود برافراشتند و طنین حی العزا نیز سر دادند. از این جهت بود که علما و در راس آنها مقام معظم رهبری سوگواریها و عزاداری ها در ایام محرم را به شکل کامل و مطابق با نظر و تصمیمات ستاد مقابله با ویروس کرونا در کشور بر پا کنند.

در همین راستا عزاداران، هئیت های عزاداری و مسئولان شهرستان سیریک برگزاری مراسم محرم امسال را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و موادضدعفونی، اجرای فاصله گذاری اجتماعی و … نیز برگزار کردند و محل برپایی اقامه عزا در محیط سر باز و زمان آن هم کوتاهتر از سال های قبل برگزار کردند.

مبتلایی از ناحیه هیئات های عزاداری گزارش نشد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، با ممنوعیت از برگزار کنندگان مراسمات عزاداری ماه محرم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همراهی هیئات‌های عزاداری و مردم شهرستان سیریک با ستاد، گفت: تاکنون هیچ حادثه ای نتوانسته مانع از برپایی محفل عزای سرور و سالار شهیدان شود و تا کنون تمام عزاداران و هیئات های عزاداری در راستا و چارچوب تصمیمات اتخاذ شده ستاد که مرجع و قانون است حرکت کردند و تا کنون مبتلا و یا مشکلی از ناحیه عزاداران ایجاد و یا گزارش نشده است.

عباس علیمراد تصریح کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر ملاک قرار دادن تصمیمات ستاد مقابله با کرونا خیلی به ما در مقابله با ویروس کرونا در این ایام کمک بود و تاکید کرد: بنابراین همه باید در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد که مرجع و قانون است حرکت کنیم تا ان شالله مشکلی برای کسی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با همراهی خوب مردم وضعیت عزاداران و هیئات های عزاداری از لحاظ بیماری کرونا از وضعیت خوبی برخوردار است اضافه کرد: امیدوارم با همراهی مردم و هیئات های عزادار همچنان شاهد رعایت این دستورالعمل ها در بین عزاداران باشیم.

وی ادامه داد: نیروها و کارشناسان بهداشت و درمان و دیگر دستگاه های اجرایی در کنار همدیگر امکانات بهداشتی لازم را برای هیئات های عزادار فراهم کردند و خوشبختانه مشکلی از بابت تامین ماسک و مواد ضدعفونی در شهرستان برای دسته جات عزاداری وجود نداشته است.

علیمراد افزود: از آنجایکه محرم امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط متفاوتی داشت به همین خاطر از هیئات‌های حسینی درخواست شد تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. و از آنجایکه مردم شهرستان سیریک ارادت خاصی به سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) دارند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شاهد این بودیم که مراسم‌های عزاداری به‌خوبی برگزار شد.

وی با بیان اینکه مراسمات دهه محرم زیر ذربین ماموران و کارشناس بهداشت و درمان برگزار شد افزود: مردم با ماسک در عزاداری شرکت می کردند و همچنین مراسم‌ها نیز در فضا و محیط های سر باز برگزار می شد تا احتمال ابتلاء به کرونا پیش نیایید.

عزاداران حسینی مسائل بهداشتی را در دستور کار خود قرار دادند و به خوبی عمل کردند

حجت الاسلام حسن حیدری امام جمعه شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اینکه برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و صفر را امری لازم و ضروری دانست و با اشاره به اینکه در عین حال عزاداران به توصیه‌هایی مهم بهداشتی به خوبی عمل کردند، اظهار کرد: از آنجای که امسال برگزاری مراسم عزاداری شرایط متفاوتی داشت به همین منظور تمامی عزاداران حسینی مسائل بهداشتی را در دستور کار خود قرار دادند.

حجت الاسلام حسن حیدری گفت: امسال با وجود شرایط کرونا برگزاری مراسمات دهه محرم یک آزمونی برای عزاداران حسینی بود که الحمدلله عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام با سربلندی از این آزمون بیرون آمدند.

حجت الاسلام حیدری با بیان اینکه توجه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری مراسم عزاداری محرم امسال هیچگونه مبتلای کرونایی در بین عزاداران گزارش نشد، تصریح کرد: همیشه تاکید بر این است که اصل برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر نباید تعطیل شود ولی هر چند که امسال ویروس کرونا شرایط برگزاری مراسم عزای حسینی متفاوتر کرده بود، که الحمدلله برگزارکنندگان مراسم نکات و استانداردهای بهداشتی را رعایت کردند و همین هم باعث شد که نگرانی‌های بعدی برای عزاداران و محبان امام حسین (علیه السلام) ایجاد نشود.

امام جمعه سیریک گفت: از آنجای که تجمع انسانی، موجب شیوع کرونا می شود، ولی با این وجود هیئات های عزاداری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بین مردم و با برگزاری مراسمات در محیط های سرباز و با کوتاه ترین زمان ممکن و با جمعیت پایین مراسمات دهه محرم با بهترین شرائط برگزار کردند.

حجت الاسلام حیدری در ادامه اشاره‌ای داشت به نذورات و کسانی که در این ایام نذری ادا کردند، بیان کرد: همه با اصول بهداشتی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی نسبت به ادای نذورات خود عمل کردند، و مواد غذایی را به صورت خام و خشک درب منزل مردم و به ویژه نیازمندان توزیع شد، و گروهی هم نذر ماسک تشکیل دادند.

عزاداران حسینی با رعایت توصیه‌های ستاد کرونا به شعور حسینی رسیدند

حجت الاسلام احمد خلیلی مسئول هیئات عزاداری ابوالفضل عباس شهر گروگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجایکه ایام محرم و صفر بهترین فرصت طلایی برای حضور اقشار مختلف مردم به‌خصوص جوانان در حسینیه‌ها، مساجد و تکایا است، که مردمان سیریکی با حضور و با رعایت توصیه‌های ستاد کرونا به شعور حسینی دست پیدا کردند.

حجت الاسلام خلیلی با بیان اینکه تمام هیات‌های مذهبی در شهرستان سیریک با تایید ستاد کرونا مراسمات محرم را برگزار کردند اظهار کرد: هیئات مذهبی در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب در برگزاری مراسم ماه محرم برابر با نظر و تصمیمات ستاد مقابله با کرونا عمل کردند.

وی با اشاره به بهره وری هیئات های مذهبی از فضای مجازی بیان کرد: هیئات های مذهبی از طریق شبکه‌های تلویزیونی و فضاهای اینترنتی مجالس و مراسمات عزاداری خود نیز منتشر می کردند.

وی معیار در برگزاری عزاداری‌های محرم را ضوابط کارشناسان بهداشتی و ستاد مقابله با کرونا در شهرستان عنوان کرد و گفت: از آنجایکه که عزاداران حسینی، هیئات های مذهبی و مداحان توصیه و تأکیدات کارشناسان بهداشت نیز رعایت کردند امروز شاهد مبتلا نشدن این عزیزان هستیم.