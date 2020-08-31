بازسازی تکیه دولت به نام تکیه مردم در محل سابق تکیه تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا عضو هیات رییسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با ارایه پیشنهادی خطاب به وزارت دادگستری، وزارت میراث و شهرداری تهران گفت: مطالعات و تهیه طرح، برای بازسازی تکیه دولت و احداث تکیه مردم در بخش های باقی مانده از محل تکیه دولت را طی توافقی ٣جانبه در دستور کار قرار دهند.

وی، شامگاه یکشنبه با انتشار رشته توییتی نوشت: از تکیه دولت، بزرگ‌ترین تماشاخانه تاریخ ایران به جز نام و تابلویی کوچک از ورودی بن‌بستی باریک به همین نام در ضلع شمال سبزه‌میدان در خیابان ١٥خرداد چیزی باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه از بنای عظیم تکیه دولت چیزی بر زمین نمانده است، افزود: امروز بازیابی و بازسازی تکیه دولت، معطوف به نیازهای شهر و هویت شهری، می تواند به عنوان دغدغه‌ای ملی و دینی مطرح باشد.

عضو و رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای تهران عنوان کرد: در سال ٧٤ پی‌گردی تکیه دولت را دکتر اسکندر مختاری انجام داد و طرحی زیر نظر مرحوم دکتر باقر شیرازی تهیه کرد؛ آن زمان بحث بازسازی بنا مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.

اعطا تاکید کرد: به طور کلی تکیه ها باید در جایی از شهر واقع شوند که عناصر مختلف شهری را به هم پیوند بدهد؛ محل فعلی تکیه دولت اگرچه در اختیار دادگستری است اما بهترین مکان برای ساخت یک تکیه ملی است؛ چرا در محل تکیه دولت، امروز تکیه مردم را نسازیم؟

وی با اشاره به مصاحبه مختاری با یکی از رسانه ها، افزود: مختاری گفته است بخشی از پی‌ِ تکیه دولت هنوز ممکن است آنجا مدفون باشد. بنابراین بخشی از تاریخ سوگواری های جمعی ما ایرانیان، در محل تکیه دولت مدفون است.

علی اعطا به وزارت دادگستری، وزارت میراث و شهرداری تهران پیشنهاد کرد طی توافقی ٣جانبه و انجام مطالعات و تهیه طرح، بازسازی تکیه دولت و احداث تکیه مردم در بخشهایی از محل تکیه دولت را در دستور کار قرار دهند تا انشاءالله در آینده نزدیک که بودجه و اعتبارات فراهم بود، تکیه مردم را بسازیم.



بر اساس این گزارش؛ بر اساس نقشه‌ای که عبدالغفارخان نجم‌الملک در سال ۱۳۰۹ قمری از وضعیت طهران قدیم رسم کرده‌است، ساختمان عظیم تکیه دولت در ضلع جنوب شرقی کاخ گلستان و در جنوب غربی شمس‌العماره، شمال سبزه‌میدان و روبه روی مسجد شاه قرار داشت. تکیه دولت سال‌ها نیمه متروکه بود و در ۱۳۲۵ برای ساخت شعبه بانک ملی در بازار تخریب شد.

یکی از مهمترین اسناد تصویری از تکیه دولت، تابلوی تکیه دولت اثر مهم کمال الملک است که معماری این بنا را به خوبی نمایان می کند.