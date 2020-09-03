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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۰۰

در تماس تلفنی با فرمانده ناجا صورت گرفت؛

قدردانی سرلشکر سلامی از مردم و ناجا برای تامین نظم مراسم محرم

قدردانی سرلشکر سلامی از مردم و ناجا برای تامین نظم مراسم محرم

فرمانده کل سپاه در تماس تلفنی با سردار حسین اشتری از تلاش های مجاهدانه و هوشیارانه ناجا در تامین نظم و امنیت مراسم سوگواری دهه اول محرم و همکاری مردم در این زمینه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری باشکوه و متفاوت مراسم دهه اول ماه محرم در سراسر کشور، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی تماس تلفنی با سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های مجاهدانه و هوشیارانه فرماندهان و کارکنان این نیرو و نیز همکاری مردم در این راستا، قدردانی و تشکر کرد.

سرلشکر سلامی تاکید کرد: خدای بزرگ را شاکریم که به رغم تبلیغات مسموم دشمنان اسلام و محرم، آئین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده با تدابیر، تمهیدات و برنامه ریزی‌های دقیق و هوشمندانه نیروی انتظامی و هم افزایی و همکاری سایر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و به ویژه مشارکت مردم فهیم و قانون مدار کشورمان، در امنیت کامل و نظم مثال زدنی برگزار و در وضعیتی متفاوت تجربه منحصر به فردی را در تاریخ ثبت کرد.

فرمانده کل سپاه نقش مشارکت مردم عزیز و عزادار ایران در برگزاری باشکوه و پرشور و شعور برنامه‌های سوگواری تاسوعا و عاشورا در لبیک به توصیه‌های رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را قابل تحسین و درس‌آموز توصیف و افزود: همکاری و التزام عزاداران و هیئت‌های مذهبی به رعایت توصیه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا بیانگر عزت، عظمت و کرامت ملت ایران و پای بندی آنان به صیانت از نعمت امنیت و سلامت جامعه بود که در این شرایط خطیر پلیس مقتدر و مجاهدان سلامت را یاری بخشید.

کد مطلب 5014891
هادی رضایی

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