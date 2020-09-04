وزیر ارشاد به دیدار ایران درودی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل ایران درودی با این هنرمند پیشکسوت نقاشی دیدار و گفتگو کرد.

سیدعباس صالحی با اشاره به هشتاد و چهارمین زادروز ایران درودی برای این هنرمند سلامتی و طول عمر و توفیق آرزو کرد.

وی همچنین با اشاره به آثار این نقاش گفت: اینکه شما همچنان در حال خلق اثر هنری هستید و همچنان به طور جدی در مسیر هنر حضور مستمر دارید جای خوشحالی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دیدار با دریافت گزارشی از روند تاسیس موزه ایران درّودی ابراز امیدواری کرد این موزه هرچه زودتر افتتاح شود.

ایران درّودی هم در این دیدار با تشکر از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منزلش گفت: خوشحالم که در هشتاد و چهار سالگی همچنان فعال و امیدوار به کار می‌پردازم و هر روز ساعت‌ها به کار نقاشی مشغول هستم.

این هنرمند ادامه داد: من یک هنرمند وطن‌پرست و ایران‌دوست هستم و برایم جای خوشحالی دارد که در کشور خودم مورد لطف و مهربانی مردم قرار دارم. مردم گاهی به گونه‌ای لطف و علاقه خود را ابراز می‌کنند که برایم جای خوشحالی بسیار دارد.

وی با اشاره به یکی از کتاب‌های خود با عنوان «چشم شنوا» که آثار نقاشی‌اش را شامل می‌شود گفت: این کتاب ۱۶ سال پیش منتشر شد و در حال حاضر فقط ۲ نسخه از آن باقی مانده است. در نظر دارم این کتاب را با اضافه کردن چند اثر تازه تجدید چاپ کنم و امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد.

ایران درّودی همچنین با ارائه توضیحاتی درباره روند تاسیس موزه خود گفت: بیش از ۵ سال طول کشید تا بالاخره مجوز موزه به طور کاملاً قانونی داده شد و این موضوع روند راه‌اندازی موزه را با تاخیر مواجه کرد اما من امیدوارم به آرزویم که همان افتتاح موزه در حیات خودم است برسم.

در این دیدار سیدمحمد طباطبائی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کرد.