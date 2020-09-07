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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۲

عمویی در گفتگو با مهر:

بدهی انگلیس به موضوع برخی از زندانیان ربطی ندارد

بدهی انگلیس به موضوع برخی از زندانیان ربطی ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ارتباطی بین موضوع بدهی انگلیس به ایران با مباحث برخی از زندانیان وجود ندارد.

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام برخی افراد که تلاش دارند موضوع بدهی انگلیس به ایران را به آزادی یک زندانی دوتابعیتی (نازنین زاغری) ربط دهند، گفت: بدهی دولت انگلیس به دولت ایران بابت خرید تانک‌های چیفتن و مربوط به پیش از انقلاب است و این بدهی کاملاً روشن است و هیچ گونه شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: حتی در دادگاه‌های این کشور هم طرف انگلیسی محکوم شده است و بر این اساس باید این بدهی را به ایران پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: این موضوع حق ملت ما است و باید این حق به ملت ما بازگردانده شود.

عمویی اظهار داشت: هیچ گونه ارتباطی بین مباحث برخی از زندانی‌ها و موضوع بدهی انگلیس به جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

وی گفت: کاملاً روشن است که اگر دولت انگلیس انتظار حُسن نیت از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران را دارد، باید حُسن نیت خود را ثابت کند.

کد مطلب 5017151
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مجید IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
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      اینکه بعد از چهل و چند سال قبول کنن که به ادم بهکار هستند( هنوز هم نگفتن خواهیم داد ) بعد ادم ذوق مرگ بشه بگه دادی نشانه حسن نیت است اسمش رو میشه بذاری چی ؟؟؟ تو رو خدا ما گوشهامون درازه ؟؟؟؟

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