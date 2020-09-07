چراغ سبز فدراسیون کشتی به استعفای عجیب محمد بنا

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته فصلی دیگر از سریال استعفاهای دوره‌ای محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی تکرار شد. تصمیمی که اهالی کشتی چندان با آن بیگانه نیستند و «آقای خاص» کشتی ایران را با این خصیصه می شناسند. گویا محمد بنا بعد از نشست اخیر خود با متولیان فدراسیون کشتی مبنی بر چگونگی برگزاری اردوهای تیم ملی به آن اهدافی که انتظار داشت، نرسید و به محض پایان جلسه، پیامکی مبنی بر قطع همکاری را برای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ارسال می کند.

البته خبر استعفای محمد بنا زمانی منتشر می‌شود که وی پیام دیگری در گروه واتس آپی اعضای کادر فنی کشتی فرنگی می نویسد و با اعلام قطع همکاری، از مربیان و همکاران خود حلالیت می طلبد.

تا این بخش از سریال آشنا و همیشگی استعفای محمد بنا، مورد جدیدی وجود ندارد، اما نکته حائز اهمیت در تصمیم اخیر آقای خاص، نوع رفتار فدراسیون کشتی با تصمیم به استعفای محمد بنا بود.

فدراسیون کشتی بر خلاف دفعات قبل که به محض اعلام نارضایتی محمد بنا از وضعیت موجود و احتمال استعفای او، سعی در مرتفع کردن ابهامات و مشکلات به هر قیمتی داشت، این بار واکنشی خنثی به قهر و استعفای محمد بنا نشان داد؛ واکنشی که گویای موضع و سیاست کلی و متفاوت فدراسیون کشتی در این برهه حساس و البته چراغ سبزی به استعفای محمد بنا تلقی می شود.

شب گذشته چند ساعت بعد از انتشار خبر استعفای محمد بنا، رئیس فدراسیون در گفتگو با بخش‌های مختلف خبری تلویزیون صراحتا اعلام کرد باید شفاف با مردم صحبت کرد و به تصمیمات یکدیگر احترام گذاشت.

علیرضا دبیر بی‎پرده و صریح راجع به پیامک محمد بنا اشاره کرد و گفت: «وی به من پیغام داد و اعلام کرد دیگر خسته شده و نمی‌تواند به همکاری ادامه بدهد. این مسائل در ورزش زیاد اتفاق می‌افتد. باید چند روزی صبر کرد تا فضا آرام تر شود سپس جلسه بگذاریم و در این خصوص صحبت کنیم. محمد بنا هم برای من و هم جامعه کشتی عزیز است و خودش هم این را می‌داند.»

در نگاه نخست به این واکنش فدراسیون کشتی، کاملا مشخص است استعفای محمد بنا چندان دور از ذهن نبوده و گویا در چند ماه گذشته بارها اقدامات و تصمیماتی مبنی بر استعفا از سوی محمد بنا صورت گرفته است. در واقع می توان اینگونه به موضوع نگاه کرد که دیگر خبری از اصرار و مصلحت اندیشی فدراسیون برای نگه داشتن محمد بنا به هر قیمتی نیست و متولیان کشتی دست او را باز گذاشته اند که یا بماند و با شرایط کنونی به کارش ادامه دهد و یا در کمال احترام از سرمربیگری تیم ملی کنار برود.