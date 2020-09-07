به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، جشنواره جهانی فیلم فجر به مناسبت ۱۲۰ سالگی سینمای ایران، با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با همراهی خانه سینما، اولین دوره آیین تجلیل از افتخارآفرینان سینمای ایران در عرصه بین‌المللی را برگزار می‌کند.

اولین دوره از مراسم تجلیل از افتخارآفرینان سینمای ایران در عرصه بین‌المللی روز جمعه ۲۱ شهریور ماه برگزار می‌شود.

در این برنامه از سینماگرانی که در سال ۲۰۱۹ موفق به دریافت جایزه بین‌المللی (بر اساس آیین نامه سازمان سینمایی) شده‌اند و همچنین کسانی که به عنوان داور در جشنواره‌های مهم بین‌المللی حضور داشته‌اند، تجلیل خواهد شد.

این مراسم قرار بود در حین برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا و تعویق جشنواره، همزمان با روز ملی سینما در سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

این برنامه در فضای باز، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور حداقلی افراد برگزار و گزارش و اطلاعات آن از طریق ستاد خبری جشنواره برای رسانه‌ها ارسال می‌شود.

سی‌وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر خردادماه سال ۱۴۰۰ به دبیری محمدمهدی عسگرپور برگزار می‌شود.