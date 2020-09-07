به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان به منظور حفظ آداب و سنن شهر زیبای خرامه و توسعه و بسط این فرهنگ در سطح جامعه داده شده و قصد دارد با مشارکت مردم، قصه‌های شفاهی، لالایی‌ها، متل ها، افسانه‌ها و … را جمع آوری کرده و ثبت و ضبط کند.

شناسایی و معرفی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های قصه گو، افسانه پرداز و…، ثبت و ضبط شفاهی و تهیه فیلم از قصه گویی این عزیزان و سایر علاقمندان به قصه، ثبت و ضبط لالایی‌ها، افسانه‌ها، شعرهای محلی، ضرب المثل ها و…، منابع شفاهی، مکتوب، یاد داشت، عکس و جمع آوری اسناد و مدارکی که می‌تواند توانمندی‌های فرهنگی شهر خرامه را بیشتر نشان دهد از اهداف این فراخوان است.

بر این اساس، کلیه علاقمندان به حفظ فرهنگ بومی و محلی، شاعران، نویسندگان، دانش پژوهان، محققان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر که به میراث معنوی شهر می‌اندیشند، می‌توانند در این فراخوان مشارکت کنند.

کلیه مطالب جمع آوری شده به اسم افراد در ویژه نامه‌ای که به معرفی شهرستان می‌پردازد و قصه‌های مناسب و قابل بازنویسی به شکل مجموعه قصه‌های بومی شهرستان چاپ می‌شود.

آثار می‌تواند در قالب فایل صوتی و تصویری به شماره ۰۹۳۷۱۰۳۳۰۸۲ واتس آپ دبیرخانه انجمن هنرهای نمایشی شهرستان خرامه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پایان شهریورماه جاری آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه انجمن‌های هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرامه است.