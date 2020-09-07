ارائه خدمات درمانی هلال احمر به ۴۴۵ بیمار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا لطیفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر در راستای مواد دو و سه قانون اساسنامه خود یعنی تسکین آلام‌بشری و حمایت از سلامت و زندگی انسان‌ها در این عرصه حضور پیدا کرده و فعالیت‌های درمانی ما هم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پنج ماهه سال جاری بیان کرد: طی این مدت ۲۵۳ بیمار شامل ۱۳۰ زن و ۱۲۳ مرد برای دریافت خدمات فیزیوتراپی به این مرکز مراجعه داشته اند.

لطیفی ادامه داد: مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال‌احمر طرف قرارداد تمامی بیمه‌ها بوده و با حداقل تعرفه هر روزه در دو شیفت صبح و عصر در دو واحد مستقل خواهران و برادران آماده پذیرش بیماران است.

وی فیزیوتراپی را ارائه خدمات به فرد معلول و یا مصدوم به منظور بازیابی فعالیت های طبیعی و روزمره دانست و اظهار کرد: فیزیوتراپی این مرکز دارای تجهیزات مدرن و بعضأ منحصر به فرد همچون دستگاه شاک ویوتراپی، تخت کشش، CPM، لیزر پرتوان، دستگاه الکتروتراپی دو کاناله و چند کاناله، دستگاه اولتراسوند و… است.

لطیفی از ارائه خدمات ارتوپدی به ۴۸ بیمار خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت به ۷۰ مراجعه کننده خدمات کار درمانی ارائه شده است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: در بخش کاردرمانی با بازتوانی فرد برای داشتن زندگی مستقل و بدون نیاز به اطرافیان به درمان بیماران کمک می شود.

وی با بیان اینکه واحد ارتوپدی فنی توانبخشی جمعیت هلال احمر استان در سال ۱۳۷۹ راه اندازی شده است، گفت: این واحد به تجهیزات ساخت پروتز (اندام های مصنوعی)، انواع اسپیلنت و بریس های اندام های فوقانی، تحتانی، ستون فقرات، کفش طبی وارتوپدی دیابتی مجهز است.

به گفته لطیفی بخش کار درمانی هلال احمر با تجهیز امکانات اولیه کاردرمانی سال ۱۳۸۹ کار خود را در دو شیفت صبح و عصر و دو بخش مجزای کار درمانی جسمی و ذهنی آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه ۷۴ بیمار هم در پنج ماهه نخست سال جاری از خدمات گفتار درمانی هلال احمر بهره مند شدند، افزود: جمعیت هلال احمر در خدمت به نیازمندان و کاهش آلام بشری از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

لطیفی با بیان اینکه بخش گفتار درمانی این مرکز هم سال ۱۳۹۳ تجهیز و راه اندازی شد، افزود: طی سال گذشته ۷۵۰ بیمار با اختلالات نافذ رشد و اوتیسم، لکنت زبان و شتابان گویی، اختلالات تولیدی گفتار، اختلالات یادگیری، تاخیر در رشد گفتار و زبان، فلج مغزی از خدمات این بخش برخوردار شدند.