تکذیب شایعه مرگ ۳ جوان در محمودآباد به سبک بازی نهنگ آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید جعفر ساداتی با اعلام این خبر، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۵ روز یک شنبه ۱۶ شهریورماه سال جاری در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع غرق‌شدگی در خیابان معلم - ساحل ۱۴ در شهرستان محمودآباد، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران با حضور در محل حادثه دریافتند، ۴ جوان اهل و ساکن شهرستان‌های اصفهان، ایذه خوزستان و اردبیل حین شنا در منطقه ممنوعه شنا غرق شدند که با حضور به موقع ناجیان غریق، دو نفر از آنان از آب بیرون کشیده شده و دو نفر دیگر به علت خفگی در دریا غرق شدند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: با انتقال دو مصدوم این حادثه به مرکز درمانی یکی از آنان نیز به علت شدت مصدومیت در بیمارستان جان باخت.

سرهنگ ساداتی با اشاره به انتشار خبر مبنی بر قصد خودکشی این افراد به سبک بازی نهنگ آبی در دریا این خبر را تکذیب کرد و افزود: برابر بررسی‌های به عمل آمده و تحقیقات از یکی از نجات یافتگان این حادثه، این چهار جوان که در یک بازی اینترنتی به نام قهرمانان موبایلی به صورت مجازی با یکدیگر آشنا شده‌اند، برای تفریح به شهرستان محمودآباد سفر کردند که حین شنا دچار سانحه شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با هشدار به خانواده‌ها از آنان خواست، همواره مراقب فرزندان خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باشند.