بازدید رییس حوزه هنری از یک نمایشگاه عاشورایی/ این هنر جوششی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری ظهر دوشنبه ۱۷ شهریورماه با حضور در موزه هنرهای معاصر فلسطین از نمایشگاه نقاشی‌های عبدالحمید قدیریان با عنوان «هم‌پای نور» بازدید کرد.

در ابتدای این بازدید، عبدالحمید قدیریان درباره نمایشگاه توضیحاتی ارائه و آن را در ادامه نمایشگاه «آسمان حسین (ع)» که چهار سال پیش برگزار شده بود قلمداد کرد و گفت: سعی کردم در نمایشگاه «آسمان حسین (ع)» مخاطب را دعوت به نگاه جدی و عمیق‌تر کنم و اصل اتفاقاتی که در تابلوها روایت کردم، به بالا و شهادت نسبت داده شود. در «آسمان حسین» سعی کردم نگاه مخاطب را به آسمان جلب کنم و حالا که چهار سال گذشته و با وجود سرعت زمان و اتفاقات آخرالزمانی که رخ داده است، در مجموعه جدید «هم‌پای نور» سعی کردم در آثارم روی فعلیت خدا تاکید کنم.

وی افزود: نور در این آثار، به عنوان عنصر و ابزار دست خدا معرفی می‌شود. در واقع، هنر را از چارچوب تزئین و تشریفات خارج کردم و چون به نظر من مفاهیم قرآنی و الهی باید تصویری باشند، سعی کردم این موضوع را نمایش دهم. چراکه خداوند در قرآن نیز تصویر ارائه می‌دهد.

قدیریان تاکید کرد: در برخی تابلوهایی که مستقیماً به واقعه عاشورا اشاره دارد، عاشورا زیر سیطره نوری است که همان نور حقیقی و اصلی است؛ در واقع عاشورا، اتفاق دهشتناکی بوده اما زیر سایه ولایت و نور الهی، این اتفاق رخ داده است.

شهادت‌طلبی و خلق معنایی جدید از زندگی

محمدمهدی دادمان در حین تماشای نمایشگاه «هم‌پای نور» در سخنانی گفت: تعبیر شما (عبدالحمید قدیریان) از شهادت‌طلبی تعبیر لطیفی است و در واقع جدا شدن از پوسته مادی و رسیدن به نور معنوی را تصویر کردید. همچنین تعبیر شما از عاشورا و شهادت‌طلبی، معنای جدیدی از زندگی خلق می‌کند که اگر ترویج شود، دیگر با مسائل فرهنگی مواجه نخواهیم بود.

وی بیان کرد: اگر از دست قدرتمند استاد قدیریان نگذریم، چیزی که برایم جذاب و گیرا بود رفت و برگشت‌ها و دیالکتیکی است که بین اثر هنری و ایده‌اش برقرار کرده است که مخاطب نیز به تبع آن، ناچار به رفت و برگشت می‌شود.

دادمان در بخشی از این بازدید درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آن چیزی که در این نمایشگاه برایم مهم است همین ایده نظری یعنی «محوریت نور عالم» در قالب‌های مختلف است که در کنار پدیده‌های مختلف نشسته است و با استفاده از قدرت‌های فرمی و هنری، به خوبی ایده اصلی را تبیین می‌کند. این هنر از جنس استدلالی نیست؛ آن چیزی که آقای قدیریان دنبال می‌کند مخاطبان را نیز به سمت نوع دیگری از زندگی رهنمون می‌کند که همان کار فرهنگی محسوب می‌شود و اقدامی بالاتر از این وجود ندارد که مخاطب به سوی معنای دیگری از زندگی رهنمون شوند که زبان الهام و اشراق است.

وی در پاسخ به اینکه آیا برپایی چنین نمایشگاه‌هایی نیاز جامعه است و ارگان‌هایی چون حوزه هنری چه وظیفه‌ای در قبال این نیاز دارند، توضیح داد: آن چیزی که اینجا اتفاق افتاده این است یک هنرمند مسلمان که زیست معرفتی اشراقی دارد، در این فرهنگ، رشد و جوشش یافته است. این جوشش توانسته بین ایده‌های نظری و فکری رفت و برگشت ایجاد کند و اثر هنری خلق شده نیز جوششی از این ایده است. اساساً حوزه هنری هر جا که توفیقی داشته از همین ناحیه بوده است و همیشه محمل یا محفلی برای هنرمندان مسلمانی بوده که در یک بستر نظری و سنت فکری گفتگو، تعامل و زندگی می‌کردند و ما نیز باید به این سنت اصیل بازگردیم و از این محفل اندیشه هنرمندان متعهد بهره بگیریم.

رئیس حوزه هنری تاکید کرد: این بازگشت به ایده و منشأ اصلی به سلاله پاک اهل بیت یعنی خانم فاطمه زهرا (س) بر می‌گردد و این نور در زندگی، معنای متفاوتی ایجاد می‌کند و به تبع آن، شهادت‌طلبی نیز معنای دیگری در زندگی پیدا می‌کند. وظیفه ما نیز این است که کمک کنیم بستر این فعالیت‌ها، شکل گیرد و همچنین مورد حمایت واقع شوند.

وی درباره بازتاب عاشورا در این آثار و جریان‌سازی در این عرصه نیز گفت: باید از استاد قدیریان تشکر ویژه کنیم چراکه ایشان نشان دادند که رویاها و ایده‌هایمان در حوزه هنری را می‌توانیم محقق کنیم. فلسفه وجود حوزه هنری رفت و برگشت بین ایده‌های نظری و کار هنری است که آقای قدیریان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است که مبتنی بر ایده نظری روشن و برآمده از اندیشه الهی است که مخاطب ناگزیر می‌شود در عالم معارف سیر کند و این اصلی‌ترین اتفاقی است که در هنر متعهد می‌افتد.

دادمان در پایان درباره آثار بیان کرد: آثار با تنوع خوب و از زوایای مختلف توانسته روایت هنرمندانه‌ای از عاشورا و مفاهیم دینی و عاشورایی را به نمایش بگذارند.

نمایشگاه نقاشی «هم‌پای نور» تا ۱۹ شهریور ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در خیابان ولیعصر (عج)، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان برادران شهید مظفر، پلاک ۷۲ برقرار است.