فراخوان نخستین مسابقه پادکست ریلی خبرنگاران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان نخستین مسابقه پادکست ریلی (ویژه خبرنگاران) توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتشر و از خبرنگاران شاغل و بازنشسته دعوت شد آثار خود را در قالب بیان تجربیات شخصی، تحلیل یا گزارش تولید کرده و در این‌مسابقه شرکت دهند.

راه‌آهن بحران جهانی و کرونا، راه‌آهن و تحقق شعار جهش تولید، راه‌آهن و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نوآوری و تکنولوژی‌های نوین در توسعه راه‌آهن، راه‌آهن، خبرنگاری و مسئولیت اجتماعی و نقش رسانه در توسعه گردشگری ریلی محورهای تولید اثر در این‌مسابقه هستند.

خبرنگاران برای شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را به‌صورت پادکست مصاحبه‌ای، تک نفره، میزگرد، قصه گو یا ترکیبی تهیه کرده و از طریق ارسال به پست الکترونیکی railnashr@rai.ir و یا از طریق اپلیکیشن گپ به شماره ۰۹۹۰۲۷۹۸۶۶۴ به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند. در ضمن با توجه به شیوع ویروس کرونا هیچ اثری در قالب لوح فشرده، فلش یا حضوری دریافت نمی‌شود.

علاقه مندان می‌توانند به‌صورت فردی یا در قالب گروهی در مسابقه شرکت کنند. (در صورت شرکت گروهی، یک‌فرد به‌عنوان مسئول گروه باید معرفی شود. ابتدای پادکست، ذکر شناسنامه اثر الزامی است و آثار فاقد شناسنامه ارزیابی نخواهند شد. مدت زمان پادکست‌ها باید حداقل ۵ دقیقه و حداکثر ۲۰ دقیقه باشد و حجم پادکست‌ها باید حداکثر ۲۵ مگابایت باشند. همچنین استفاده از جلوه‌های صوتی و موسیقی در پادکست‌ها آزاد است. نکته بعدی این است که بارگزاری پادکست در سرویس‌های میزبانی پادکست ضروری نیست و ارسال فایل صوتی کفایت می‌کند.

جوایزه نفر اول تا سوم این‌مسابقه هم ۱۰ میلیون تومان، ۸ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بر پایه تقویم مسابقه مذکور، آخرین مهلت ارسال اثر، ۳۰ مهر ۱۳۹۹ است و داوری از آبان ۱۳۹۹ آغاز می‌شود. اعلام نتایج هم روز ۲۶ آذر همزمان با روز حمل و نقل است و شرکت‌کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت راه‌آهن به نشانی www.rai.ir و کانال گپ مسابقه به نشانی https://gap.im/rail.podcast مراجعه کنند.