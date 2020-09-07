به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۹۹ از روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه آغاز می‌شود.



در هفته نخست این رقابت‌ها تیم‌های شهرداری ورامین، سایپا تهران، شهرداری ارومیه، فولاد سپاهان اصفهان، شهرداری گنبد، فولاد سیرجان و لبنیات هراز آمل میزبان حریفان خود خواهند بود.



نادر انصاری دبیر کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال درباره تجدید نظر برای برگزاری دیدار سایپا و هورسان رامسر، گفت: روز گذشته اعلام شد که تست کرونای ۱۱ بازیکن تیم هورسان مثبت اعلام شده و به همین دلیل برای حفظ سلامتی بازیکنان تصمیم به لغو برگزاری این مسابقه گرفتیم.



انصاری تصریح کرد: امروز (دوشنبه) پروتکل اولیه و غیر رسمی مسابقات و تمرینات والیبال اعلام شد که در آن تاکید شده است اگر تیمی ۹ بازیکن سالم داشته باشد، باید در دیدار با حریفان خود حاضر شود.



وی ادامه داد: تیم‌های لیگ برتری ۲۰ بازیکن در اختیار دارند و تیم هورسان رامسر نیز ۹ بازیکن سالم در اختیار دارد و باید در دیدار هفته نخست خود حاضر شود. اگر این تیم برابر سایپا بازی نکند، با باخت فنی روبه‌رو خواهد شد.