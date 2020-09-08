تکریم خانواده شهیدان جوادسپهری در برنامه «مهر آئین»

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به منظور ترویج روحیه ایثار، جهاد، شهادت و آشنایی شهروندان با زندگی و تفکر مفاخر و بزرگان دفاع مقدس همچنین ارج نهادن به مقام شامخ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و تکریم شهدای مدافع حرم، خدمت و سلامت برگزار می‌شود.

همچنین اجرای آئین چهارپایه خوانی در قالب ویژه برنامه "بلندا" با اجرای مراسم عزاداری توسط گروه‌های کوچک عزاداری از دیگر بخش‌های این برنامه است.

خانواده شهیدان جوادسپهری سه فرزند خود را در راه حفظ آرمان‌ها، ارزش‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی این مرز و بوم تقدیم کردند، حسن و علی اصغر جوادسپهری در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و جانباز علی اکبر سپهری نیز، ۵ خرداد ۱۳۸۵ پس از ۱۶ سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت به برادران شهید خود پیوست و حاج ابوالقاسم تقی‌پور (دایی شهیدان) در عملیات رمضان جاویدالاثر شدند.

همچنین حاج حسین جواد سپهری، پدر شهیدان سپهری که خود جانباز ۷۰ درصد بود، روز ۱۱ اسفند سال ۹۷ به دلیل کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع گفت و رئیس جمهوری طی پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت.

وی در این پیام افزود: این اسوه ایثار و صبر، با تمسک به حبل‌الله و ارادت و پیروی عملی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فرزندانی صالح و غیور را پرورش داد که در میدان دفاع از انقلاب و ایران اسلامی، یکی پس از دیگری سلحشورانه حاضر شدند و با شهادت به دیدار «وجه‌الله» نائل شدند.

علاقه مندان برای بهره مندی از برنامه‌های فضای مجازی فرهنگ‌سرای خانواده می‌توانند به نشانی Farhangsara_khanevade @ و Ketabkhanekhanevade @ مراجعه کنند.