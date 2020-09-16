علاقه باشگاه پورتو برای جذب مدافع تیم ملی فوتبال ایران تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بحث پیشنهاد باشگاه پورتو پرتغال به سیدمجید حسینی مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابوزان اسپور ترکیه چند روزی است که در رسانه های ترکیه و پرتغال منتشر شده است و واکنش ها به این خبر هنوز هم ادامه دارد.

باشگاه پورتو اخیراً مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران را به خدمت گرفته و با استقبال گسترده هواداران فوتبال ایران مواجه شده است.

سرمربی پورتو به مسئولان این باشگاه اعلام کرده به یک مدافع جدید هم نیاز دارد و بحث حضور حسینی در این تیم پرتغالی از لحظه انتشار این خبر شدت گرفت.

این در حالی است که «اوتامندی» مدافع آرژانتینی تیم منچسترسیتی در اولویت باشگاه پورتو قرار دارد و همین موضوع تردیدهایی را نسبت به علاقه پورتو به جذب مجید حسینی ایجاد کرد.

با این وجود، «احمد آقااوغلو» رئیس باشگاه ترابوزان اسپور در تازه ترین مصاحبه خود با «antena1rtp» تایید کرد پورتو حسینی را از سه ماه پیش زیر نظر داشته و نسبت به جذب این مدافع ایرانی علاقه مند است.