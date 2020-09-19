به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، وحید کمالی رییس ستاد چهل سالگی دفاع مقدس معاونت امور استان‌ها گفت: سیما و صدای استان‌ها با همراهی فضای مجازی مراکز بیش از ۲۷ هزار عنوان برنامه را با محوریت دفاع مقدس تولید و پخش می‌کنند.

کمالی بیان کرد: تبیین دستاوردهای دفاع مقدس در چهار دهه دفاع و مقاومت، الگوسازی از دستاوردها و شیوه مدیریتی در دوران جنگ و معرفی دستاوردهای دفاع مقدس در عرصه بین‌المللی در دستور کار برنامه‌سازان صدا و سیما قرار دارد.

وی با بیان اینکه ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و نمایان‌سازی تاثیر این دوره بر بیداری اسلامی و پیروزی‌های حوزه مقاومت خط مشی اصلی رسانه‌ای برنامه‌های چهلمین سالگرد دفاع مقدس است، توضیح داد: در این بین تاکید بر نقش و مکتب شهید والامقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دستور کار قرار دارد.

رییس ستاد چهل سالگی دفاع مقدس معاونت امور استان‌های رسانه ملی ادامه داد: صدای استان‌ها ۱۴ هزار و ۸۵۱ برنامه با مدت زمان ۲۳۶ هزار و ۵۸۳ دقیقه تدارک دیده است.

وی به برخی عناوین این برنامه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: «پلاک ۴۰» عنوان برنامه‌ای است که هر پنجشنبه شب از ساعت ۲۳ تا ۲۴ از مراکز مختلف روی آنتن می‌رود و هدف از آن، روایت چهل سال حماسه ماندگار در قالب قصه‌های خلاقانه صوتی، ترویج گفتمان انقلاب و معرفی قسمت‌هایی از برنامه‌های رادیو جبهه و جستجوی عوامل و سوژه‌های آنها است.

کمالی به طرح «صدای دلنشین دفاع» اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل ۳۱۲ نمایش رادیویی و ۲۹۱ مستند، طراحی ۸۴ مسابقه رادیویی با موضوع دفاع مقدس، اولین‌های دفاع مقدس در قالب بسته‌های کوتاه و شنیدنی، الفبای ایثار ویژه خاطرات قهرمانانه آزادگان و جانبازان، «یک جرعه عاشقی» درباره زندگی شهدای شاخص، شب‌های خاطره و مرور تاریخ شفاهی جنگ، مینی فیچرها و کتاب‌های صوتی دفاع مقدس با موضوع صبر زینبی مادران و همسران شهدا است.

وی افزود: اعزام گروه‌های برنامه‌ساز از خراسان و اجرای مشترک با سه استان دیگر، برنامه مشاعره با موضوع اشعار هشت سال دفاع مقدس و مستندهایی با موضوع ورزشکاران جانباز، رزمندگان دیروز و مدافعان سلامت امروز و مروری بر آواهای موسیقایی دفاع مقدس از جمله برنامه‌های در دست اقدام در صدای استان‌ها و رادیوهای مراکز هستند.

رییس ستاد چهل سالگی دفاع مقدس معاونت امور استان‌های رسانه ملی گفت: ۱۲ هزار و ۸۳ برنامه با مدت زمان ۱۲۱ هزار و ۸۷۰ دقیقه در سیمای استان‌ها تولید و پخش می‌شود که با احتساب برنامه‌های صدا و ۸۰۰ عنوان برنامه در فضای مجازی، تولیدات معاونت امور استان‌ها برای این مناسبت تاریخی به ۲۷ هزار و ۷۳۴ هزار برنامه می‌رسد.

وی بیان کرد: در سیمای مراکز، موضوعات اعلام شده از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در برنامه‌های خانواده، صبحگاهی و شبانه تقسیم‌بندی شده است که از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه در ۲۸۳ برنامه با مدت زمان ۴ هزار و ۵۶۰ دقیقه روی آنتن رفته است و این روند فارغ از سایر ویژه برنامه‌ها تا پایان سال تداوم خواهد داشت.

کمالی یادآور شد: تبیین موفقیت‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور، عملیات‌های نیروی دریایی سپاه، نقش شهدای اطلاعات سپاه، شهدای شاخص بسیج کارگری، برنامه‌های طنز با موضوع دفاع مقدس، تولید محتوای مختلف با محوریت شهدای مهندسی - رزمی، انعکاس تحقیقات صنعتی ارتش و دستاوردها در این حوزه، نقش نیروی هوایی و خلبانان در عملیات‌های مختلف، توجه جدی به پرستاران در دوران دفاع مقدس و عملکرد آنها و پرداختن به شهدای ورزشکار، در فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی به معرفی برنامه‌های شبکه «شما» در زمینه چهل سالگی دفاع مقدس پرداخت و تصریح کرد: ویژه برنامه شبانه‌ای از ساعت ۲۲ تا ۲۳ با محوریت دفاع مقدس و با مشارکت مراکز منتخب هر شب روی آنتن می‌رود، همچنین مرکز چهارمحال و بختیاری ویژه برنامه‌ای را با عنوان «چهل سال اقتدار» تولید می‌کند که هر شب ساعت ۲۰ پخش می‌شود، «تا پای جان» عنوان برنامه مرکز خوزستان است که شبکه شما آن را ساعت ۲۲ پخش می‌کند همچنین در طول هفته دفاع مقدس با مراکز آبادان، بوشهر، اهواز، ایلام، کرمانشاه و برخی دیگر از مراکز ارتباط زنده برقرار می‌شود و جشنواره فیلم‌های تلویزیونی تولید مراکز با موضوع دفاع مقدس هم در نظر گرفته شده است.

کمالی ادامه داد: جشنواره مستندهای تولید مراکز استانی هم در طول هفته دفاع مقدس برای پخش از شبکه شما تدارک دیده شده و در کنار اینها سریال «نابرده رنج» هم روی آنتن می‌رود.

رییس ستاد چهل سالگی دفاع مقدس معاونت امور استان‌های صدا و سیما در پایان گفت: در حوزه شعر و موسیقی هم ۲ نماهنگ آزادسازی خرمشهر و پاسدار رهبری که در سال جاری تولید شده‌اند روی آنتن شبکه‌های مختلف می‌روند. همچنین اثر دیگری درباره آزادسازی خرمشهر و شکست حصر آبادان در حال تصویربرداری است که تا پیش از هفته دفاع مقدس آماده پخش می‌شود. از مجموعه تولیدات موسیقایی استان‌ها در سال جاری هم ۱۷ قطعه موسیقی با کلام برای پخش تصویب شده‌اند.