رادیو روایتگر صدای مقاومت و حماسه ملت ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت صدا، مراسم رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «صدای مقاومت» با موضوع شهدای دفاع مقدس سوم (جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی) به همت معاونت صدا و با حضور معاون صدا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیران شبکه های رادیویی و برنامه‌سازان در استودیو ۸ معاونت صدا برگزار شد.

احمد پهلوانیان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت و شهدای سه جنگ اخیر، اظهار کرد: در جنگ‌های اخیر، دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن رسانه ملی، صدای حقیقت را خاموش کند، اما تلاش و اخلاص کارکنان رسانه ملی باعث شد روایت درست از حماسه ملت ایران به گوش مردم برسد. قطعاً در آینده تاریخ درباره این دوران و نقش‌آفرینی ملت ایران سخن خواهد گفت.

امیرسرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مراسم با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ثبت تاریخ و انتقال فرهنگ مقاومت گفت: امروز اصحاب رسانه هم‌پای سربازان و دیپلمات‌ها در میدان حضور دارند و نقش مهمی در فرهنگسازی و تولید روایت‌های ماندگار ایفا می‌کنند.

در بخشی از این مراسم، پیام رئیس رسانه ملی نیز برای حاضران قرائت شد که بر اهمیت نقش رسانه در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید داشت.

در بخشی دیگر از این مراسم، احمدعلی رمضانی مدیر امور ایثارگران رسانه ملی، با اشاره به تولید مستندهای رادیویی ویژه شهدای رسانه ملی گفت: این مجموعه با همکاری رادیو فرهنگ و امور ایثارگران سازمان در قالب ۲۵۰۰ دقیقه برنامه تولید شده و به روایت زندگی، خاطرات و مجاهدت‌های شهدای رسانه ملی می‌پردازد.

در این مراسم، معاون صدا، سخنگوی ارتش و سایر مهمانان پیامی از صدای مقاومت را روی پهپاد «آرش ۲» نوشتند تا به گوش جهانیان برسد. در پایان، از مجموعه مستند رادیویی درباره شهدای دفاع‌مقدس سوم صدای مقاومت رونمایی شد و از خالقان آثار مستند شبکه‌های رادیویی با محوریت شهدای دفاع‌مقدس سوم تجلیل شد.

از جمله تقدیرشدگان می‌توان به عوامل تولید مجموعه مستند «ایران» از شبکه رادیویی ایران، «آوای ماندگار»، «جان فدا» و «باور» از شبکه رادیویی نمایش، «شهیدان میناب» از شبکه رادیویی فرهنگ، «جان فدایان» از شبکه رادیویی تهران، «سی و شش سال و یک روز» از شبکه رادیویی جوان، «سنگر قلم» و «جان فدا» از شبکه رادیویی صبا، «عیار سرخ» و «ناو دنا» از شبکه رادیویی اقتصاد، «یاقوت» از شبکه رادیویی سلامت، «شهدای ورزشکار» از شبکه رادیویی ورزش، «حکایت جاودانگی» از شبکه رادیویی قرآن و مستندهای «شهید خرازی» و «خطیب» از شبکه رادیویی گفت‌وگو اشاره کرد.