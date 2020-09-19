به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شهرک نشینان صهیونیست همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش، شهرک نشینان در ادامه این اقدامات به شهر نابلس واقع در کرانه باختری یورش بردند.

آنها در این یورش وحشیانه به تخریب باغات فلسطینیان و به آتش کشیدن آنها پرداختند.

رسانه‌های عرب زبان اعلام کردند که اقدام شهرک نشینان در حمله به نابلس با چراغ سبز نظامیان صهیونیست اتفاق افتاد.

در جریان حمله‌ای که به شهر نابلس انجام شد، فلسطینیان با شهرک نشینان صهیونیست به شدت درگیر شدند.