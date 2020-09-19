کشته شدن ۶ شبه نظامی وابسته به واشنگتن در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از کشته شدن ۶ نفر از شبه نظامیان وابسته به آمریکا در سوریه خبر دادند.

منابع سوری گزارش دادند: ۶ نفر از شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا در حملات جداگانه در حومه دیرالزور و الرقه سوریه کشته و برخی دیگر زخمی شده اند.

منابع محلی اعلام کردند که بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور شبه نظامیان قسد وابسته به اشغالگران آمریکایی در جاده میدان نفتی العمر در شرق دیرالزور دو نفر از آنها کشته شده اند و بر اثر انفجاری در اطراف شهرک الصبحه در همین منطقه هم شماری از شبه نظامیان قسد زخمی شده اند.

در حومه الرقه هم منابع محلی از کشته شدن ۴ شبه نظامی قسد خبر دادند و اعلام کردند: در تیراندازی افراد ناشناس در محله الدرعیه در غرب شهر الرقه دو شبه نظامی قسد کشته شدند. همچنین در نزدیکی کارخانه شکر در شمال الرقه هم دو نفر از شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

چند روز قبل هم دو نفر از شبه نظامیان وابسته به آمریکا در عین عیسی در حومه شمالی الرقه کشته شده بودند.