آمریکا بار دیگر دست خالی از شورای امنیت باز خواهد گشت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – پیمان یزدانی: دولت ترامپ پس از شسکت بی‌سابقه خود در جلسه ماه آگوست شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، ادعا کرد که بدون توجه به موضع دیگر کشورها، تمامی تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل را به وسیله مکانیسم ماشه درون برجام از ۲۰ سپتامبر علیه ایران به اجرا در خواهد آورد.

البته این تلاش‌ها حمایت هیچیک از متحدان غربی واشنگتن را به همراه نداشته است، به طوری که بسیاری از اکثریت اعضای شورای امنیت و سایر طرف‌های برجام درخواست آمریکا در این زمینه را نادیده گرفته‌اند.

در حالی‌که آمریکا ادعای عضویت در برجام و حق استفاده از بندهای این قرارداد را دارد، کشورهای عضو شورای امنیت پیش از این، چنین ادعایی را باطل دانسته و واشنگتن را فاقد هرگونه صلاحیت استفاده از مکانیسم درون برجام دانسته‌اند.

در این راستا، شورای امنیت سازمان ملل قرار است بامداد یکشنبه به وقت تهران جلسه‌ای را برای رایزنی در خصوص قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برگزار کند.

حال وقت آن رسیده که جامعه بین المللی بار دیگر توانایی خود در برابر یکجانبه گرایی و زورگویی ایالات متحده را در بوته آزمایش قرار دهد.

روزنامه واشنگتن پست، به نقل از یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: «ایالات متحده می تواند تحریم های یک جانبه را اعمال کرده و بگوید اینها بخشی از مکانیسم ماشه است. اما کار بیشتری از دستش بر نمی‌آید. خود شورای امنیت نیز آن را نادیده خواهد گرفت.»

«اقدام آمریکا غیرقانونی است زیرا آنها قوانین بین المللی و همچنین ماده ۲۴ منشور سازمان ملل را نقض کرده‌اند». «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در ایران نیز در گفتگو با مهر با اشاره به مکانیسم ادعایی ماشه توسط آمریکا گفت: «همانطور که می‌دانید این یک اقدام غیرقانونی است زیرا آنها قوانین بین المللی و همچنین ماده ۲۴ منشور سازمان ملل را نقض کرده‌اند. اکنون آنها در حال برگزاری دومین سالگرد خروجشان از برجام هستند، بنابراین حق ندارند چیزی بگویند. این یک توافق بوده و این تلاش آنها بسیار خنده دار به نظر می‌رسد. به عنوان یک عضو برجام، شما نمی‌توانید به طور نیم بند عضو این توافق باشید.»

وی افزود: «بنابراین ما هیچ زمینه قانونی برای ایالات متحده نمی‌بینیم که به عنوان عضو برجام چیزی بگوید. بهتر است که آنها سکوت کنند. آنها نه تنها برجام را ترک کردند بلکه تلاش کردند تا کشورهای دیگر را نیز از ادامه همکاری با ایران منع کنند.»

به هر حال، این نکته نباید فراموش شود که بسیاری بر این باورند که رئیس جمهور آمریکا در جلسه بامداد امروز در شورای امنیت تمرکز خود را بر روی برجام خواهد گذاشت؛ این در حالی است که درخواست غیر قانونی وی که اهدافی از جمله پیشبرد سیاست‌های داخلی با چاشنی انتخاباتی دارند به احتمال فراوان نادیده گرفته خواهد شد.

خبرنگار مهر همچنین در این خصوص گفتگویی هم با پروفسور «نادر انتصار» انجام داده که از نظر می‌گذرد. انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا و از کارشناسان مطرح مطالعات خاورمیانه و حقوق بین الملل به شمار می‌رود.

«ایالات متحده توانسته است کشورهای دیگر را مجبور کند که نقض خود را در برجام نه از طریق قانونی بلکه با تهدید و ارعاب دنبال کند.» انتصار در رابطه با قلدری آمریکا در شورای امنیت بر این باور است که «ایالات متحده توانسته است کشورهای دیگر را مجبور کند که نقض خود را در برجام نه از طریق قانونی بلکه با تهدید و ارعاب دنبال کند. این رفتار تاکنون جواب داده است و من معتقدم بسیاری از کشورها دوباره تحت فشار تسلیم خواهند شد.»

وی افزود: «تا زمانی که سایر کشورهای جهان تصمیم نگیرند در برابر زورگویی های واشنگتن بایستند، رفتارهای غیرقانونی این کشور و نادیده گرفتن هنجارها و نهادهای بین المللی ادامه خواهد یافت.»

در همین رابطه، دکتر «عثمان فاروق لوغ اوغلو»، معاون حزب جمهوری خلق ترکیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در جلسه پیشین شورای امنیت درباره تحریم تسلیحاتی علیه ایران گفت که «اینبار نیز، آمریکا دست خالی این جلسه را ترک خواهد کرد.»