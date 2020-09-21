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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

توسط نشر کتاب فانوس صورت گرفت

انتشار نخستین کتاب از کن لیو در ایران با ترجمه فردین توسلیان

انتشار نخستین کتاب از کن لیو در ایران با ترجمه فردین توسلیان

«مردی که تاریخ را به پایان رساند و چند داستان دیگر» اثر کن لیو و ترجمه فردین توسلیان توسط انتشارات کتاب فانوس منتشر شد. از این نویسنده پیشتر هیچ کتابی در ایران منتشر نشده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب فانوس «مردی که تاریخ را به پایان رساند و چند داستان دیگر» نوشته کن لیو Ken Liu و ترجمه فردین توسلیان را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۱۱۲ صفحه و بهای ۲۲ هزار تومان منتشر کرد. کتاب شامل چهار داستان منتخبی از آثار کن لیو، به ترتیب با این عناوین است: «تغییر حالت»، «شب‌بوی پنهان»، «مادون زبان» و «مردی که تاریخ را به پایان رساند (یک مستند)». از این نویسنده پیشتر هیچ کتابی در ایران منتشر نشده بود.

کن لیو نویسنده چینی‌امریکایی، به سال ۱۹۷۶ در چین به دنیا آمد و از یازده‌سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او پس از تجربه‌هایی در زمینه برنامه‌نویسی در شرکت مایکروسافت و مدتی کار وکالت، از سال دوهزار و دو به داستان‌نویسی روی آورد. فعالیت ادبی او با نوشتن داستان کوتاه آغاز شد و پس از موفقیت‌های پیاپی و کسب جایزه‌های بسیاری چون «هوگو» و «نبولا» به نگارش رمان‌های حماسی‌فانتزی روی آورد.

سبک داستان‌کوتاه‌های او چیزی میان علمی‌تخیلی و فانتزی است و موضوع‌هایی چون مهاجرت، هنر و فرهنگ شرق دور، بحران زندگی ماشینی و… در بیش‌تر آثارش به چشم می‌خورد. تا به امروز دو مجموعه داستان با نام‌های «باغ وحش کاغذی» و «دختر پنهان و داستان‌های دیگر» و رمان‌هایی چون «وقار پادشاهان» و «دیوار توفان‌ها» از لیو منتشر شده است.

کد مطلب 5028567

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