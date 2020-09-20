غفلت شهرداری کرج در ساماندهی پایانه شهید سلطانی

عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گذشته به اتفاق چند نفر از اعضای شورای شهر بازدید میدانی از سازمان حمل و نقل و بار و مسافربری پایانه شهید سلطانی کرج داشتیم تا اوضاع حمل و نقل عمومی کرج را از نزدیک مشاهده کنیم.

وی بیان کرد: پایانه شهید سلطانی که به عنوان ورودی شهر کرج تعریف می‌شود، وضعیت بسیار نابسامانی دارد، همچنین این پایانه از نظر ایمنی نیز مشکلاتی دارد که باید به سرعت رفع شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با تأکید به اینکه ایستگاه‌های تاکسی بیش از ۲ هزار راننده دارد و ده‌ها هزار نفر از شهروندان در آنجا تردد دارند، تصریح کرد: متأسفانه ما نیز در ساماندهی این ایستگاه غافل شده‌ایم، امیدوارم بتوانیم در راستای رفاه حال شهروندان گام مهم و اساسی برداریم.

وی در پایان متذکر شد: شهرداری و شورای شهر باید پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند و حل مشکلات شهری یکی از اصلی‌ترین امور است.