اهالی «قورچای» دل نگران سوز زمستان/ روند بازسازی شتاب می گیرد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: ساعت دو و چهار دقیقه بامداد ۱۷ شهریور زلزله ۵.۱ ریشتری در شهرستان رامیان در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.

وقوع این زمین لرزه هر چند تلفات جانی نداشت اما خسارت‌های بی‌شماری به واحدهای مسکونی وارد کرد؛ ۲۵۰ بنای مسکونی در شهر و روستاهای کوهستانی رامیان و آزادشهر ۱۰۰ درصد تخریب شده و ۴۴ واحد هم نیازمند تعمیرات هستند.

ساکنان این خانه‌ها راهی سکونتگاه‌های موقت مانند چادر شده تا شاید بتوانند با استفاده از تسهیلات کم بهره حسب وعده مسئولان استان قبل از فرارسیدن زمستان منازل جدید خود را نوسازی کنند.

بازگشت سریع مردم به زندگی و عادی شدن شرایط از اولویت‌های دولت در مناطق زلزله زده رامیان است. نزدیک شدن به فصل سرما و شرایط اقلیمی منطقه سبب شده تا در راستای تحقق این هدف، احداث و تعمیر واحدهای مسکونی مردم مقدم بر مسائل دیگر باشد، به نحوی که واحد کلنگ زنی شده توسط استاندار گلستان در وسط روستای قورچای به مرحله سقف رسیده است.

تکاپو در روستای قورچای -از اصلی ترین مراکز آسیب دیده در زلزله- حکایت از امید سرشار اهالی به بازسازی روستا و تأسیسات در زمان و موعد مناسب دارد و پیر و جوان و زن و مرد دوشادوش پیگیر آواربرداری و عملیات عمرانی واحدهای جدید هستند.

طبق گفته اهالی دستگاه‌های خدمات رسان هلال احمر و اورژانس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سپاه و نهادهای نظامی و انتظامی و غیره از زمان حادثه تاکنون کمک‌های زیادی به مردم ارائه کرده و کمبودی در زمینه اقلام بهداشتی و غذای گرم وجود ندارد.

پرداخت تسهیلات شتاب بگیرد

یکی از روستاهای کانون زلزله قورچای رامیان است که در ۱۱ کیلومتری بخش مرکزی شهرستان رامیان قرار داشته و ۱۰۰ خانوار با ۵۰۰ نفر جمعیت دارد. یکی از اهالی این روستا به خبرنگار مهر گفت: مسئولان باید به پرداخت تسهیلات شتاب داده تا ما بتوانیم ساخت و سازها را زودتر آغاز کنیم.

نبی‌الله کوه نشین با بیان اینکه سرعت دادن در آزاد کردن اقساط تسهیلات می‌تواند به تکمیل زودتر واحد مسکونی کمک کند، افزود: اهالی شب‌ها در چادر زندگی کرده و با توجه به شروع فصل سرما باید مسئولان همکاری لازم را داشته باشند تا ما بتوانیم منازل خود را قبل از زمستان به اتمام برسانیم.

کوه‌نشین با بیان اینکه هنوز مبلغ کمک معیشتی و بلاعوض ساخت مشخص نشده است، توضیح داد: رامیان اداره بنیاد مسکن و بانک عامل پرداخت تسهیلات را نداشته و ما مجبور هستیم به آزادشهر مراجعه کنیم.

یکی دیگر از اهالی زلزله زده قورچای به خبرنگار مهر گفت: باید برای واحدهای تعمیری هم تسهیلات فراهم کرده و ادوات لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

رضا کوه‌نشین افزود: برای واحد مسکونی تعمیراتی خود پرونده تشکیل داده‌ایم ولی هنوز بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته نشده است.

در چادر نمی‌توان درس خواند

زهرا کوهساری، دانش‌آموز سال یازدهم ساکن قورچای هم به خبرنگار مهر گفت: دو خانوار در یک چادر زندگی کرده و درس خواندن در چنین شرایطی بسیار دشوار است.

دهیار روستای قورچای هم به خبرنگار مهر گفت: ۸۰ خانه در این روستا کاملاً تخریب شده و ۱۵ خانه هم نیازمند تعمیر است.

تلاش می‌کنیم قبل از شروع زمستان بازسازی واحدهای خسارت دیده به پایان برسد علی بهاردوست افزود: از همان ابتدا مسئولان پای کار آمدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کلنگ‌زنی اولین واحد مسکونی انجام شد که طبق گفته بنیاد مسکن در ۱۵ مهرماه به بهره برداری می‌رسد.

بهاردوست گفت: مردم با هم همکاری کرده و سقف و در و پنجره را برداشته و بنیاد مسکن هم با ماشین آلاتی مانند کامیون و بیل مکانیکی عملیات آواربرداری را انجام می‌دهد.

بیمه خسارت‌ها را ارزیابی کرده است

وی بیان کرد: سه گروه تخریب، آواربرداری و پی‌کنی در منطقه فعال بوده و نقشه‌های واحدها هم آماده شده است.

بهاردوست اضافه کرد: به دلیل کوهستانی بودن روستا تلاش می‌کنیم عملیات بازسازی تا پایان فصل پاییز به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه کل منازل روستا بیمه هستند، گفت: بیمه خسارت‌های لازم را ارزیابی کرده و تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای واحدهای مسکونی و پنج میلیون تومان برای لوازم خانگی در نظر گرفته است.

بهاردوست افزود: گروه جهادی فاطمیون در منطقه فعال بوده و گروه جهادی ۵۰ نفره دیگر هم از اصفهان به زودی وارد منطقه می‌شود.

وی از قول مساعد فنی و حرفه‌ای برای اعزام گروه‌های فنی لوله کشی، گچ‌کاری و غیره دیگر به مناطق زلزله زده خبرداد و گفت: این گروه‌ها به صورت رایگان به مردم خدمات می‌دهند.

خسارت ۲۰ میلیاردی به رامیان

فرماندار رامیان به خبرنگار مهر گفت: زلزله در مجموع ۲۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به شهرستان رامیان خسارت زد و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه، ساخت و ساز واحدهای مسکونی به دلیل شروع فصل سرما است.

حمیدرضا چوبداری افزود: بخشی از مردم در چادر زندگی کرده و با توجه به شروع فصل سرما و وضعیت کوهستانی منطقه باید کانکس برای برخی از خانواده‌ها که شرایط خاص دارند، مانند مادران باردار، خانواده‌های دارای فرد معلول و نوزاد تهیه شود.

چوبداری بیان کرد: مشکلی از نظر تأمین مواد بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده و پتو و والور وجود ندارد و تمام روستاها سهمیه نفت و گازوئیل خود را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان این‌که ۵۵ خانوار در ویرو و ۶۰ خانوار در قورچای در چادر زندگی می‌کنند، گفت: امیدواریم بتوانیم قبل از شروع زمستان بازسازی تمام واحدها را به اتمام برسانیم.

چوبداری افزود: اکثراً واحدها آواربرداری شده، ۲۰ واحد پی کنی و دو واحد هم به مرحله سقف رسیده است.

چوبداری اضافه کرد: جلسه هماهنگی با بیمه، بانک عامل و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار و مشکلات را بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص پرداخت غرامت توسط بیمه هم گفت: برآورد خسارت انجام شده و مراحل پایانی پرداخت خود را می‌گذراند و به زودی پرداخت خواهد شد.

طبق گفته فرماندار رامیان چادرهایی که در محوطه مدارس برپا شده بود به حیاط منازل منتقل و آموزش بعد از ۱۰ روز تعطیلی آغاز شده است.

خسارت به ۲۹۴ واحد مسکونی

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: زلزله به ۲۹۴ واحد مسکونی در شهرستان‌های رامیان و آزادشهر آسیب زد که ۲۵۰ واحد احداثی و مابقی نیازمند تعمیر هستند.

سید محمد حسینی با بیان اینکه بیشترین آسیب به روستاهای ویرو، قورچای و وطن وارد شد، افزود: بعد از ارزیابی واحدها، از منابع داخلی بنیاد مسکن ۲۵۰ فقره وام ۵۰ میلیون تومانی برای بازسازی واحدهای احداثی در نظر گرفته شده و با توجه به شرایط جوی منطقه منتظر مصوبه هیئت دولت در پرداخت تسهیلات نماندیم.

حسینی افزود: اطلاعات واحدهای تعمیراتی استخراج و به ستاد بحران شهرستان و استان ارسال شده و منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم تا جبران خسارت‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه در ادامه پرداخت بیمه و بلاعوض‌ها هم شروع خواهد شد، گفت: برای واحدهای احداثی ۶۵ میلیون تومان تسهیلات و ۲۵ میلیون تومان بلاعوض با سرفصل‌های معیشتی، اجاره و ساخت و همچنین بابت هر واحد تعمیری ۱۵ میلیون تومان تسهیلات و پنج میلیون تومان بلاعوض درخواست شده که منتظر تصویب این مبالغ هستیم.

حسینی ادامه داد: هم اکنون واحدهای مسکونی در حال آواربرداری، گچ‌ریزی و پی‌کنی بوده و کار جهادی در حال انجام است.

وی از صدور پروانه برای ۷۰ درصد واحدها خبر داد و گفت: ماشین آلات سنگین در منطقه مشغول به کار بوده و ناظران نظام فنی روستایی هم به صورت میدانی در محل حاضر هستند.

حسینی بیان کرد: ضمانت‌ها هم به صورت زنجیره‌ای و با گرفتن سفته انجام می‌شود و بانک همکاری لازم را با مالکان خواهد داشت.

وی تاکید کرد: هم اکنون روستای قورچای به کارگاه بازسازی تبدیل شده تا قبل از شروع فصل سرما واحدها به اتمام برسد.

طبق گفته حسینی اقساط تسهیلات در چهار مرحله آزاد می‌شود که هر واریزی ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد بود.

با توجه به شروع فصل سرما و شرایط کوهستانی در مناطق زلزله زده گلستان باید پرداخت تسهیلات به مردم شتاب گرفته و بروکراسی‌های اداری به حداقل برسد.