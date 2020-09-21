ملت ایران با صلابت راه مقاومت و دفاع مقدس را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر لائینی صبح دوشنبه در آئین تقدیر از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در مازندران با بیان اینکه تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس را امری مهم دانست و گفت: ملت ایران با صلابت راه مقاومت را ادامه می‌دهد و دشمنان را مأیوس می‌کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید استان لاله خیز مازندران افزود: همان طوری که با یاد شهدا احساس شادمان می‌کنیم و از داشتن چنین نیروهایی که دفاع مقدس را به نحو احسن اداره کردند، احساس خرسندی می‌کنیم.

وی با اظهار اینکه شهدا در مکتب جبهه دفاع مقدس تربیت شدند، افزود: جبهه‌های جنگ فقط محل عملیات نظامی نیست بلکه مکتب پرورش انسان‌های فرهیخته است و این انسان‌های وارسته و والامقام در مکتب دفاع مقدس تربیت شدند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه رزمندگان دفاع مقدس را جزو پیشکسوتان می‌دانیم و باید از آنان قدردانی کرد، گفت: باید از پیشکسوتان دفاع مقدس یاد کنیم و به وسیله آنان به خود ببالیم و افتخار کنیم.

آیت الله محمدی لائینی با اظهار اینکه رزمندگان دفاع مقدس مایه آبرو و افتخار کشور شده است، یادآور شد: برخود فرض می‌دانیم در سالگرد دفاع مقدس و محافلی که به نام شهدا برگزار می‌شود از پیشکسوتان دفاع مقدس تقدیر کنیم.

امام جمعه ساری با بیان اینکه راه شهدا دارای رهرو است، تصریح کرد: همان طوری که باید از پیشکسوتان تقدیر کرد باید از رهروان کنونی راه شهیدان نیز تقدیر کرد.

وی تبعیت از فرماندهی کل قوا و مقام معظم رهبری را در جامعه مشاهده می‌کنیم، ادامه داد: اگر مازندران ۱۰ هزار شهید تقدیم کرده است در صورت لزوم دهها هزاران شهید دیگر برای دفاع از انقلاب و نظام اسلامی تقدیم کرده است.