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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

یک روزنامه بین المللی بررسی کرد؛

روایتی از جنایت‌ها علیه مسلمانان «روهینگیا»؛ عاملان مجازات نشدند

روایتی از جنایت‌ها علیه مسلمانان «روهینگیا»؛ عاملان مجازات نشدند

یک روزنامه انگلیسی با تشریح روایتی از جنایت ها علیه مسلمانان «روهینگیا» اعلام کرد که علیرغم ثبت تصاویر ماهواره ای از این جنایتها، هنوز تلاشی برای مجازات عاملان آن صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی «آبزرور» در مطلبی درباره جنایت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا نوشت: واقعیت آن است که ظلم و ستم به مسلمانان روهینگیا در ایالت «راخین» میانمار و پاکسازی نژادی آنها برخلاف قانون صورت می‌گیرد.

در ادامه مطلب این روزنامه انگلیسی آمده است: آنچه در ایالت «راخین» میانمار علیه مسلمانان روهینگیا اتفاق می‌افتد یک جنایت به معنای دقیق کلمه است. در واقع، باید گفت که این جنایت یک لکه ننگ برای عاملان آن محسوب می‌شود. سؤالی که هم اکنون وجود دارد این است که چرا عاملان جنایت علیه مسلمانان روهینگیا مجازات نمی‌شوند؟ این سوال البته جواب‌های متعددی می‌تواند داشته باشد.

آبزرور در ادامه یادآور شده است: شاید یکی از پاسخ‌ها به سوالات مذکور، فقیر بودن میانمار باشد. این فقر موجب شده است تا حمایت‌های بین المللی از مسلمانان روهینگیا انجام نشود. سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌ها علیه مسلمانان روهینگیا نیز خود نکته قابل تأملی است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه تأکید کرده است: علیرغم وجود تصاویر ماهواره‌ای از شدت سرکوب مسلمانان روهینگیا اما تاکنون هیچ تلاشی برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت‌ها انجام نشده است. این درحالی است که شاهدان عینی صراحتاً اعلام کرده‌اند که ارتش میانمار بدترین جنایت‌ها را علیه مسلمانان مرتکب شده‌ است.

آبزرور در ادامه آورده است: طبق اعلام ۲ افسر از شاهدان عینی، ارتش میانمار دست به قتل‌های دسته جمعی علیه مسلمانان روهینگیا زده و اجساد آنها را در گورهای دسته جمعی دفن کرده است؛ کما اینکه نظامیان میانمار به زنان و دختران روهینگیا تجاوز کرده‌اند. یکی از افسران نیز اعلام کرد که به نظامیان دستور داده شد تا مسلمانان روهینگیا را چه کودک و چه بزرگسال به قتل برسانند. علیرغم تمامی این مسائل، عاملان جنایت‌ها همچنان مجازات نشده‌اند.

کد مطلب 5028984

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