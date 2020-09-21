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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۱۸

طی پیامی؛

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درگذشت والده شهید همت راتسلیت گفت

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درگذشت والده شهید همت راتسلیت گفت

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پیامی درگذشت مادر شهید والامقام «محمد ابراهیم همت» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

بیت معزز شهید همت

سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ

خبر درگذشت حاجیه خانم «نصرت همت»، مادر مهربان، فداکار، صبور و شجاع شهید والامقام «محمدابراهیم همت» موجب تألم و تأثر خاطر گردید.

آن مادر صبور را همان بس که با توشه گران پارسایی و عشق به اهل بیت (علیهم السلام) با لبیک به ندای «إرجعی إلی ربک»، جهان سفلی را وانهاد و به دیار باقی شتافت و در جوار فرزند شهیدش و نوه شهیدش «احمد مروت» سکنی گزید.

درگذشت این مادر گرامی را که پس از عمری تلاش و فداکاری و تحمل درد فراق فرزند شهیدش، در جوار رحمت حق آرام گرفته است به روح مطهر آن شهیدان و به همه بازماندگان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همجواری و همنشینی با ارواح طیبه شهدا و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

اسکندر مؤمنی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر»

کد مطلب 5029099

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