دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درگذشت والده شهید همت راتسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

بیت معزز شهید همت

سَلاَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ

خبر درگذشت حاجیه خانم «نصرت همت»، مادر مهربان، فداکار، صبور و شجاع شهید والامقام «محمدابراهیم همت» موجب تألم و تأثر خاطر گردید.

آن مادر صبور را همان بس که با توشه گران پارسایی و عشق به اهل بیت (علیهم السلام) با لبیک به ندای «إرجعی إلی ربک»، جهان سفلی را وانهاد و به دیار باقی شتافت و در جوار فرزند شهیدش و نوه شهیدش «احمد مروت» سکنی گزید.

درگذشت این مادر گرامی را که پس از عمری تلاش و فداکاری و تحمل درد فراق فرزند شهیدش، در جوار رحمت حق آرام گرفته است به روح مطهر آن شهیدان و به همه بازماندگان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همجواری و همنشینی با ارواح طیبه شهدا و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

اسکندر مؤمنی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر»