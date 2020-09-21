مافیای کنکور و پشت پرده آن در مستند نقادانه «سد در سد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «سد در سد» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدجواد رئیسی در تلاش است تا با ارائه ای شفاف از حواشی برگزاری کنکور در سال های گذشته، به دنبال راه حلی برای برون رفت از مشکلات سیستم آموزشی کشور باشد. در این مستند نقش مافیای کنکور در مشکلات سیستم آموزشی کشور بررسی شده است.

در حال حاضر تمام خانواده‌هایی که به دنبال ادامه تحصیل فرزندانشان هستند، با موضوع مهمی به نام «کنکور» دست و پنجه نرم می‌کنند و در این مستند به نقش ارگان هایی مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه ها بر فرآیند کنکور پرداخته شده است.

در ساخت مستند نقادانه «سد در سد» برخی چهره‌های علمی و سیاسی از جمله سیدمحمد بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و سعید حسینی از منتقدین سیستم آموزشی همکاری داشته‌اند اما متاسفانه نمایندگان مجلس که چندین سال روی این موضوع کار کرده بودند حاضر به مصاحبه نشدند.

همچنین در بخش مهمی از این مستند به نقش مافیای کنکور، حذف کنکور و همچنین اتفاقاتی که کنکور برای قشر جوان و نوجوان رقم زده نیز پرداخته شده که برخی مسایل برای اولین بار مطرح می‌شود.

ساخت این فیلم به مدت ۶ ماه طول کشید که با توجه به بحث کرونا به جهت تعطیلی مدارس و موسسات، مشکلاتی در زمینه تصویربرداری بوجود آمد.

مستند «سد در سد» در مدت زمان ۴۲ دقیقه به کارگردانی و تهیه کنندگی: محمدجواد رئیسی، صدابرداری: علیرضا صدرالدین، تصویربرداری» امیر محمدی، پژوهش: علیرضا کرمی، تهیه شده در موسسه اومافیلم و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و هم‌اکنون در سایت‌های فیلیمو، فیلمگردی و عماریار در دسترس علاقه‌مندان به سینمای مستند قرار دارد.