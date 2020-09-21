انتشار گزارش عملکرد مالی موسسه سینماشهر در ۵ ماه اول سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات عملکرد مالی موسسه سینما شهر از موسسات تابعه سازمان سینمایی در پنج ماه اول سال ۹۹ منتشر شد.

اطلاعات گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر بر اساس حمایت از ارتقای فنی تولیدات سینمایی در حوزه CGI، صدا و …، حمایت از ساخت سینماهای جدید، حمایت از بازسازی سینماهای قدیمی، حمایت از ارتقا و بروز رسانی وضعیت نمایش در سینماهای فعال، حمایت از احداث پردیس های سینمایی امید، پشتیبانی سامانه مرکزی اکران و فروش سینمای کشور(سمفا)، کمک به تبدیل سالن مجتمع های فرهنگی استان ها به سالن سینما در شهرهای فاقد سینما، حمایت از بهبود وضعیت نمایش فیلم در سینماهای قدیمی فعال (کمک هزینه انرژی، تامین قطعات یدکی، لامپ پروژکتور و لوازم بهداشتی)، حمایت از اکران فیلم های سینمایی، کمک به صیانت از آثار سینمایی، سمعی و بصری و جلوگیری از عرضه غیر مجاز محصولات سمعی و بصری، حمایت از استانداردسازی و روزآمدسازی تجهیزات مراکز لابراتواری و استودیوهای سینمایی( تسهیلات)، کمک به ایجاد استودیو در شهرهای منتخب (مشهد و شیراز) و کمک به راهبری مدیریت توسعه زیر ساخت های سینمایی تنظیم شده است.

گزارش عملکرد مالی موسسه سینما شهر در پنج ماه اول سال ۹۹ را در اینجا قابل مشاهده است.