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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۰۷

جهانگیری:

هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های ۸ساله مردم ایران است

هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های ۸ساله مردم ایران است

این هفته فرصتی است مغتنم برای بازنمایی و بازخوانی رشادت ها، ایثارها و مقاومت مظلومانه ٨ ساله ملتی که با دستانی خالی در برابر جبهه ای گسترده از دشمنانی مجهز مقتدرانه ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی با تاکید بر اینکه هفته دفاع مقدس را باید برای همیشه تاریخ بزرگ و گرامی داشت، گفت: این هفته فرصتی است مغتنم برای بازنمایی و بازخوانی رشادت ها، ایثارها و مقاومت مظلومانه ٨ ساله ملتی که با دستانی خالی، اما با عزمی راسخ در برابر جبهه‌ای گسترده از دشمنانی مجهز و به وسعت شرق و غرب عالم مقتدرانه ایستاد، زخم دید، اما سر خم نکرد.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس را باید برای همیشه تاریخ بزرگ و گرامی داشت. این هفته فرصتی است مغتنم برای بازنمایی و بازخوانی رشادت ها، ایثارها و مقاومت مظلومانه ٨ ساله ملتی که با دستانی خالی اما با عزمی راسخ در برابر جبهه ای گسترده از دشمنانی مجهز و به وسعت شرق و غرب عالم مقتدرانه ایستاد، زخم دید اما سر خم نکرد.

امروز هم تابلوی زیبای دفاع مقدس که نقشی ماندگار از صحنه هنرمندی ملت بزرگ ایران است، پیش روی ماست تا با همان عزم و اراده و با همان انسجام و همبستگی ملی از مقطع دشوار کنونی که این بار هم دشمنان بر کشور ما تحمیل کرده اند، با سربلندی عبور کنیم. گرامی باد یاد شهیدان، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و جهادگران دوران دفاع مقدس.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

کد مطلب 5029560

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