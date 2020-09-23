محققان روس به آنتی بیوتیک طبیعی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محققان دانشگاه تیومن روسیه برای نخستین بار یک آنتی بیوتیک طبیعی یافتهاند که قدرت تاثیرگذاری فراگیری دارد و میتواند بر مقاومت پاتوژن ها در برابر داروها غلبه کند.
در حقیقت این ماده با عفونی ترین بیماریهایی مقابله میکنند که به وسیله باکتریها و قارچها در بدن انسان و حیوانات به وجود آمدهاند.
این پژوهش در «ژورنال بیوشیمی کاربردی و میکروبیولوژی» منتشر شده است. به گفته محققان دانشگاه تیومن یکی از چالشهای صنعت داروسازی در دنیای امروز جستجو برای آنتی بیوتیک های طبیعی است که بتوانند با مقاومت در برابر داروهای مختلف یا ارگانیسمهایی مقاوم در برابر داروها مقابله کنند.
آنها در تحقیق خود قارچ مسیلیومEmericellopsis alkalina ایزوله و توانایی پپتیدی به نام Emericellipsin A برای از بین بردن مقاومت در برابر آنتی بیوتیک را نشان دادند. به طور دقیقتر این ماده، قابلیت باکتری برای ایجاد بیوفیلم هایی که از عوامل اصلی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک هستند را مهار میکند.
مولفان این پژوهش معتقدند تاثیر درمانی این ماده جهانی است و نه تنها روی باکتریهای MDR و XDR تاثیرگذار است بلکه تقریباً هرگونه یوکاریوت پاتوژنیک مانند قارچهای میسیلیایی و مخمر نیز در برابر Emericellipsin A آسیب پذیر هستند.
آنها معتقدند این ماده به مقابله با پاتوژن های مختلف از جمله تومورها و انواع عفونتهای باکتریایی و قارچی کمک میکند.
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