تیم فوتبال پدیده داراب به هرمزگان نمی رود

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان داراب پتانسیل توانمند و جوانی در تمام عرصه‌ها دارد افزود: پس از درگذشت مدیر سابق تیم فوتبال پدیده داراب مدیر جدید تیم پیشنهاد واگذاری تیم فوتبال به استان هرمزگان را ارائه کرد که با مخالفت فرمانداری و مردم داراب مواجه شد.

وی با بیان اینکه مدیرعامل تیم پدیده داراب که در واقع نماینده استان فارس در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور است درخواست انتقال این تیم به هرمزگان را داشت، افزود: اداره ورزش و جوانان شهرستان داراب با این موضوع موافق نیست و در سال گذشته نیز ۲۰۰ جلسه تمرین زمین و شش ماه خوابگاه را در اختیار آن قرار داد و در حال حاضر نیز همچنان آماده حمایت‌های لازم از این تیم است.

فرماندار داراب با تاکید بر اینکه مجموعه شهرستان داراب با تمام توان و امکانات در خدمت این تیم خواهد بود گفت: جوانان بسیار مستعد و توانمندی در داراب فعالیت می‌کنند و با توجه به اینکه تیم امید داراب هم در رقابت‌ها حضور دارد به هیچ عنوان نمی‌گذاریم تیم جوانان ما از شهرستان و استان فارس خارج شود.

وی افزود: با انتخاب هیأت مدیره‌ای قوی شاهد فعالیت و موفقیت این دو تیم که سرمایه استان فارس هستند باشیم.

مظفری با بیان اینکه علاوه بر تیم امید و جوانان این شهرستان به داشتن تیم بزرگسال فوتبال در آینده می‌اندیشد، گفت: بی تردید با حضور چنین سرمایه‌های انسانی در استان شاهد حضور بازیکنان به نامی از خطه فارس در اینده در تیم‌های بزرگ و تیم ملی خواهیم بود.

به گزارش مهر با اعلام خبری مبنی بر فروش امتیاز این تیم، گلایه‌های بسیاری از سوی ورزش دوستان به گوش رسید که خواستار حمایت مسئولان از ماندن تیم در استان فارس شدند.