طرح هادی ۱۹۳ روستای زنجان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان رضا خواجهای با اشاره به اینکه بازنگری طرحهای هادی، سند توسعه ۱۰ ساله روستاها است، اظهار کرد: بازنگری در این طرحها با توجه به افزایش جمعیت روستایی و وجود متقاضیان جدید زمین و مسکن برای سکونت در روستاها از اهمیت ویژهای برخوردار است، که در این راستا بازنگری این طرح در ۲۶۵ روستای استان به پایان رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با بیان اینکه برای هر روستایی با توجه به نیازهای آن یک طرح هادی در نظر گرفته میشود، اظهار کرد: بازنگری طرحهای هادی با در نظر گرفتن قابلیتهای توسعه روستایی بوده و ممکن است طرح هادی یک روستا پس از ۱۰ سال بازنگری شود.
خواجهای یادآور شد: بازنگری طرح هادی پس از پایان دوره ۱۰ ساله طرح مصوب قبلی روستا انجام شده یا بر اساس ضرورتهای مختلف قبل از ۱۰ سال مورد بازنگری قرار میگیرد، البته پیشنهادات طرح هادی قبلی روستا در ابعاد محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تحققپذیری آنها نیز باید بررسی و تحلیل شده و تایید شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، اضافه کرد: در صورت تامین اعتبارات، بنیاد مسکن استان زنجان آمادگی لازم را برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی همه روستاهای استان را دارد.
خواجهای خاطر نشان کرد: اجرای طرح هادی شامل عملیات جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت، دیوار ساحلی، پل، جدارهسازی و سنگفرش است که با توجه به نیاز روستاها، طرحهای متناسب در محدوده طرح هادی روستا، اجرا میشود.
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